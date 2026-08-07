Les tempestes deixen fins a 80 litres i els Bombers atenen 200 avisos

Tal com indicaven les previsions, ahir dijous Catalunya va patir un episodi de fortes tempestes que van anar acompanyades de pedra i calamarsa. Les pluges van deixar més de cinquanta litres en alguns punts del Pirineu, Prepirineu, la Catalunya Central i la Selva, arribant fins als 78 al municipi de Montsec d'Ares. Si bé no hi va haver afectacions importants ni materials ni personals, fins a les 22 hores de la nit, el telèfon 112 va rebre 400 trucades i els Bombers van atendre 200 avisos.
Per comarques, des d'on es van rebre més avisos van ser el Vallès Oriental (35%), Bages (14%) i Selva (10%). La majoria dels serveis que es van haver d'efectuar van estar relacionats amb inundacions de baixos i carrers, l’obstrucció d’embornals, caiguda de branques i arbres i l’assegurament d’elements de la via pública, com cables, pals de llum i mobiliari urbà.
Pel que fa a l'acumulació de pluja, les estacions on que van acumular més aigua van ser el Montsec d'Ares (Pallars Jussà), amb 78,7 litres en 3 hores; Sant Salvador de Guardiola (Bages) amb 58,5; Das (Cerdanya) amb 54,6; Santa Coloma de Farners (la Selva) amb 50,2; La Seu d'Urgell (Urgell) amb 41; Perafita (Lluçanès) amb 36,5; Òdena (Anoia), amb 33,5; Orís (Osona) amb 31,3, el Santuari de Queralt (Berguedà) amb 28,6; i Castellbisbal (Vallès Occidental), amb 27,9.
Afectacions al trànsit
Arran dels forts aiguats, la circulació d'algunes carreteres i diverses línies de Rodalies va quedar tallada. Aquest divendres al matí, s'ha restablert la circulació a l'R1, l'R2 Nord, R11 i RG1, que havia quedat tallada entre Maçanet-Massanes i Girona. Per contra, les línies R13 i R14 continuen tallades entre Calaf i Manresa per inundació i l'R3 també entre Vic i Ripoll, on va caure un arbre a la via.
Quant a les carreteres, ja es pot circular en normalitat per tots els carrils i vies que havien quedat afectats.