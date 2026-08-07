Com canvia temperatura i humitat en un eclipsi? El Meteocat enviarà tres globus sonda

Un eclipsi de Sol afecta els humans -només cal veure les previsions d'ocupació i de retencions previstes a la zona de totalitat-, a la fauna i també al temps. En aquest sentit, el Meteocat pretén aprofitar el fenomen astronòmic per analitzar els canvis en variables com la temperatura, la humitat i el vent. Entre altres accions, llançarà tres globus sonda des de l'atmosfera i també adaptarà un total de cinc estacions automàtiques per mesurar dades amb més freqüència.
Com reacciona l'atmosfera si es redueix de cop la radiació solar?
El Servei Meteorològic de Catalunya durà a terme un dispositiu especial d'observació atmosfèrica amb motiu de l'eclipsi de Sol total del pròxim 12 d'agost. “És un fenomen excepcional que ofereix l’oportunitat d’analitzar com respon l'atmosfera a una disminució sobtada de la radiació solar”, expliquen des del Meteocat.
En aquest sentit, l'actuació principal consistirà en el llançament de tres globus sonda manuals des del centenari Observatori de l'Ebre, coincidint amb tres diferents fases de l'eclipsi: abans, durant i després de la totalitat. Es tracta d'una acció emmarcada en la campanya “Catalunya Mira al Cel”, iniciativa del Departament de Recerca i Universitats que coordina les accions científiques, divulgatives i institucionals organitzades en motiu de l’eclipsi solar total del 12 d’agost.
Paral·lelament, a Barcelona es farà un seguiment mitjançant un sistema de radiosondatge automàtic, que permetrà comparar les observacions obtingudes en dos punts del país i analitzar les diferències en el comportament de l'atmosfera. Durant un eclipsi solar total es poden produir variacions apreciables en diferents variables meteorològiques, com ara la temperatura, la humitat o el vent.
Cada eclipsi presenta unes característiques pròpies
Tot i que aquests efectes s'han observat en altres ocasions, cada eclipsi presenta unes característiques pròpies en funció de l'hora, la durada, la cobertura del Sol i les condicions meteorològiques del moment.
“Per al Servei Meteorològic de Catalunya és un orgull poder llançar aquests globus sonda en un dia històric. Aquest dispositiu especial s'emmarca en la nostra tasca de recerca i observació i contribuirà a ampliar el coneixement sobre els efectes dels eclipsis solars en la baixa atmosfera, alhora que permetrà disposar d'un conjunt de dades d'alt valor científic d'un esdeveniment excepcional”, explica la directora Sarai Sarroca.
Què és un radiosondatge?
El radiosondatge és una tècnica d'anàlisi meteorològica que consisteix en el llançament d'un globus meteorològic lligat a una radiosonda, un instrument que mesura i transmet en temps real dades de temperatura, humitat, pressió atmosfèrica i vent a mesura que ascendeix per l'atmosfera fins a uns 30 quilòmetres d'altitud.
Aquestes observacions permeten obtenir un perfil vertical molt detallat de les diferents capes de l'atmosfera i són una eina fonamental tant per a la predicció meteorològica com per a la recerca.
Des del 1998, el Servei Meteorològic de Catalunya elabora dos radiosondatges a Barcelona. Inicialment, es feia un a les 14 h (12 TU), però des del maig de 1999 es va començar a realitzar dos cops al dia, a les 2 de la matinada i del migdia.
Fins al 2012 el radiosondatge es feia de forma manual, amb el llançament del globus sonda per part d'un tècnic especialista tal com es farà el dia de l'eclipsi de 2026, però a partir de 2013, el llançament de Barcelona es va automatitzar (veure vídeo) i se n'ocupa un “robotsonda”. Els resultats es poden consultar al web del Meteocat.
A més, des de desembre de l'any 2008, el radiosondatge de Barcelona pertany a la Xarxa Meteorològica Mundial a través del GTS (Global Telecommunication System). Aquesta xarxa engloba els prop de 1.300 radiosondatges sistemàtics que es realitzen arreu del món.
Adaptació de cinc estacions automàtiques
A més dels radiosondatges, el Meteocat adaptarà temporalment el funcionament de les estacions meteorològiques automàtiques de Tarragona, Constantí, Lleida-la Femosa, Amposta i Gandesa, perquè enregistrin les dades amb una resolució temporal més elevada de l'habitual.
Aquest increment de la freqüència de mesura permetrà captar amb més precisió els canvis que es produïssin al llarg de l'eclipsi.
Així mateix, amb la voluntat d'acompanyar la ciutadania en els dies previs al fenomen, el Meteocat publicarà a partir d'aquest dissabte un vídeo diari de predicció especial al canal de YouTube @meteocattv. En aquest sentit, cada vídeo inclourà una actualització de la previsió meteorològica per al dia de l'eclipsi amb meteogrames detallats.