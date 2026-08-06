L’eclipsi del segle arriba a Catalunya: consells per gaudir-lo amb seguretat

El 12 d’agost, milers de persones es desplaçaran per contemplar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars: un eclipsi total de Sol. I Catalunya serà un dels territoris privilegiats per viure’l, especialment les comarques del sud, on la Lluna arribarà a cobrir completament el disc solar.
Per gaudir de l’experiència, però, cal preparar-la amb antelació. Escollir el lloc des d’on observar l’eclipsi, planificar el trajecte i conèixer les mesures de seguretat visual són aspectes fonamentals per viure el fenomen amb totes les garanties.
On veure l’eclipsi?
La franja de totalitat d’un eclipsi solar total és molt estreta i, per això, uns pocs quilòmetres poden marcar una diferència important en l’experiència. El sud de Catalunya serà el territori més privilegiat per contemplar el fenomen en tota la seva magnitud, amb municipis de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i altres zones del sud de Ponent dins de la franja de totalitat. A la resta del territori, l’eclipsi serà parcial.
Per facilitar una observació segura i ordenada, la Generalitat i els municipis, han treballat, en el marc del desplegament de la iniciativa Catalunya mira al cel, en la identificació d’espais que compleixen criteris de seguretat, capacitat, accessibilitat, visibilitat i serveis. Actualment hi ha 23 punts oficials d’observació segura distribuïts en 18 municipis, que permetran acollir part de les persones que es desplacin per contemplar l’eclipsi. Més enllà de l’interès astronòmic, l’eclipsi ofereix també una oportunitat per descobrir els paisatges i municipis del sud de Catalunya.
Per ajudar a escollir el millor lloc, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), en col·laboració amb la Generalitat, ha elaborat un mapa interactiu de visibilitat que permet identificar la franja de totalitat i consultar les condicions d’observació. Durant la totalitat, el Sol es trobarà a menys de 5 graus sobre l’horitzó, de manera que l’orografia pot condicionar-ne la visibilitat i fa especialment important escollir un punt d’observació amb l’horitzó prou obert. També es pot consultar un cercador per municipis amb els horaris de les diferents fases de l’eclipsi. Planificar amb antelació on es vol veure el fenomen és, per tant, el primer pas per gaudir-ne.
Planificar el desplaçament també és part de l’experiència
La Generalitat ha preparat un dispositiu especial de mobilitat i seguretat per gestionar l’afluència extraordinària cap a les zones situades dins de la franja de totalitat i facilitar els desplaçaments. Les principals vies d’accés a les zones d’observació tindran una atenció especial i s’hi reforçaran la informació, la senyalització i la regulació del trànsit.
Abans de posar-te en marxa:
- Planifica el trajecte amb antelació i consulta l’estat del trànsit.
- Prioritza els punts d’observació i els espais d’aparcament habilitats i segueix sempre la senyalització i les indicacions dels agents.
- Arriba amb temps suficient per evitar desplaçaments d’última hora i poder preparar l’observació amb tranquil·litat.
- No estacionis en vorals, accessos o espais no habilitats que puguin dificultar la circulació o el pas dels serveis d’emergència.
- Planifica també el retorn i tingues present que, un cop finalitzat l’eclipsi, moltes persones poden iniciar el desplaçament al mateix temps.
En aquest sentit, evitar marxar immediatament després de l’eclipsi pot contribuir a reduir la pressió sobre les carreteres i fer més còmoda la tornada. La paciència i el respecte per les indicacions del dispositiu també formen part de la manera de gaudir de l’experiència.
Com observar el Sol amb seguretat?
Tan important com escollir bé on veure l’eclipsi és saber com observar-lo. Mirar directament el Sol sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. El risc es manté durant totes les fases parcials de l’eclipsi, tant abans com després de la totalitat i durant tot el fenomen en aquelles zones de Catalunya on només serà parcial.
La manera més senzilla d’observar directament l’eclipsi és utilitzar ulleres específiques per a observació solar que compleixin els requisits de seguretat i la norma ISO 12312-2.
Per observar l’eclipsi amb seguretat:
- Utilitza sempre ulleres homologades per observar eclipsis durant les fases parcials.
- No miris directament el Sol sense protecció, encara que només quedi una petita part del disc solar visible.
- No utilitzis ulleres de sol convencionals, radiografies, CD, pel·lícules fotogràfiques velades ni filtres casolans.
- No observis el Sol a través de prismàtics, telescopis o càmeres sense un filtre solar adequat, col·locat davant de l’objectiu.
- Durant la totalitat, i només mentre el disc solar estigui completament cobert, es pot observar a ull nu. Quan reaparegui la primera llum del Sol, cal tornar a utilitzar immediatament la protecció.
La Generalitat, les diputacions i els ajuntaments distribuiran ulleres homologades als punts oficials d’observació per contribuir a garantir una observació segura.
I encara hi ha altres aspectes que cal tenir presents. L’eclipsi tindrà lloc en ple mes d’agost i, per tant, respectar l’entorn natural, seguir les indicacions d’accés i estacionament i evitar qualsevol conducta que pugui incrementar el risc d’incendi són també responsabilitats de totes les persones que es desplacin per viure el fenomen.
Un eclipsi excepcional
La cita del 12 d’agost serà especialment extraordinària per a Catalunya. L’últim eclipsi total de Sol visible des d’algun punt del territori es va produir el 30 d’agost de 1905. El següent no arribarà fins al 17 de novembre de 2180. Entre una data i l’altra, més de dos segles hauran separat dues oportunitats de contemplar un eclipsi total des de Catalunya.
La fase de totalitat -el moment en què la Lluna cobreix completament el disc solar- serà la més espectacular. Durant uns instants, el cel s’enfosquirà i serà possible observar la corona solar, un fenomen que només es pot contemplar durant la totalitat d’un eclipsi. A la resta del territori català també es podrà veure l’eclipsi, però serà parcial.
Escollir bé on anar, planificar el desplaçament i protegir la vista són tres gestos senzills que permetran convertir una cita astronòmica excepcional en una experiència per recordar.