bet365 es consolida com l'aplicació d'apostes més descarregada a Espanya

L'intens calendari futbolístic d'aquest estiu gairebé no dona treva. Entre un campionat i el següent, els hàbits dels espanyols davant la pantalla han deixat clara una tendència: quan es tracta d'apostar des del telèfon mòbil, hi ha un favorit indiscutible pel que fa a les descàrregues.
No es tracta d'una percepció, sinó d'una realitat avalada per les dades. Els informes de la consultora Sensor Tower, que va analitzar aquest mercat entre el setembre del 2025 i el febrer del 2026, situen bet365 al capdavant de les descàrregues d'aplicacions d'apostes a Espanya.
Aconseguir que algú es descarregui una aplicació és només el primer pas; el veritable repte és aconseguir que la continuï utilitzant. En aquest sentit, les més de 228.000 ressenyes acumulades a les principals botigues d'aplicacions li atorguen una valoració de 4,5 sobre 5, una puntuació que reflecteix la confiança i la satisfacció de molts dels seus usuaris.
La marca amb més notorietat
Aquest èxit en les descàrregues per a dispositius mòbils va en paral·lel al reconeixement de la marca. Un estudi recent de YouGov, centrat en l'anàlisi del sector a escala estatal, assenyala bet365 com la primera casa d'apostes que els espanyols esmenten de manera espontània.
El seu índex de notorietat arriba al 47 %, una xifra que encara adquireix més rellevància entre el públic més jove, especialment les persones d'entre 18 i 34 anys, on la diferència respecte d'altres operadors és encara més evident.
Des d'un punt de vista tècnic, els usuaris que fan un pronòstic durant un partit valoren especialment la rapidesa i l'absència de retards. Per això, la fluïdesa en l'actualització de les quotes en temps real, l'àmplia varietat de mercats disponibles en directe i una interfície clara i intuïtiva són alguns dels factors que contribueixen a fidelitzar els clients.
Novetats de cara a l'inici de LaLiga
El futbol de seleccions va abaixant progressivament el teló i els clubs comencen a concentrar l'atenció mediàtica.
Amb les pretemporades en marxa i l'inici de la competició domèstica cada cop més a prop, la plataforma ha decidit modificar les condicions de benvinguda per al mercat espanyol.
Actualment, el límit de la promoció de benvinguda s'ha duplicat i ha passat dels 100 euros inicials als 200 euros en crèdits d'aposta per als nous comptes.
Prioritat al joc segur
Gestionar el volum més gran de comptes actius a Espanya obliga a extremar les mesures de protecció.
Més enllà de la seva posició al mercat, el funcionament de bet365 s'ajusta de manera estricta als requisits de supervisió de la Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ). Tot l'ecosistema de l'aplicació està dissenyat per prevenir possibles situacions de risc abans que es produeixin.
A la pràctica, el seu disseny pretén evitar que els usuaris gastin més diners dels que es poden permetre o dediquin més temps del recomanable al joc.
Per aconseguir-ho, incorpora eines destinades a reduir la impulsivitat, com ara límits personalitzables de dipòsit, avisos automàtics perquè l'usuari sigui conscient del temps de joc i qüestionaris d'autoavaluació per analitzar els seus hàbits.
A més, ofereix un accés directe al Registre General d'Interdiccions d'Accés al Joc (RGIAJ), el registre oficial d'autoexclusió.
L'objectiu és reduir els riscos de manera efectiva i garantir que les apostes esportives continuïn sent una activitat d'oci exercida sempre amb responsabilitat individual.
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