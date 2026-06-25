En el sector de la promoció immobiliària, el temps no és només una variable més del negoci. Sovint és el factor que determina si una operació prospera o queda bloquejada. La compra d'un solar amb una data de tancament inamovible, l'inici d'una obra pendent d'una última injecció de capital o una promoció que necessita tresoreria per avançar mentre espera el finançament bancari són situacions habituals que requereixen respostes ràpides.
La realitat del mercat, però, no sempre encaixa amb els terminis dels circuits financers tradicionals. És en aquest espai on operen entitats especialitzades en finançament alternatiu com Barnacredit, firma barcelonina dedicada al finançament privat amb garantia hipotecària i inscrita al Banc d'Espanya.
Segons explica Marta Esteve, directora de l'entitat, bona part dels promotors que hi arriben disposen d'un projecte viable, garanties suficients i una oportunitat de mercat clara, però necessiten liquiditat immediata per no aturar l'operació.
Solucions pensades per als tempos del sector
Les operacions que finança Barnacredit acostumen a respondre a necessitats molt concretes: adquisició de sòl, aportacions de capital per iniciar o continuar una promoció o finançament pont fins a la formalització d'un préstec promotor per part d'una entitat bancària.
En aquest tipus d'operacions, la rapidesa de resposta és un element diferencial. L'entitat assegura que pot analitzar una operació i donar una primera resposta en menys de 24 hores, una agilitat especialment valorada en un sector on els terminis solen ser determinants.
Aquesta velocitat, però, va acompanyada d'un procés d'anàlisi que posa el focus en la viabilitat del projecte i en les garanties aportades. La companyia defensa un model basat en l'estudi individualitzat de cada cas i en la definició de les condicions des de l'inici, evitant modificacions durant el procés.
Quinze anys d'especialització
Fundada el 2011, Barnacredit ha desenvolupat la seva activitat exclusivament en l'àmbit del finançament privat amb garantia hipotecària. Aquesta especialització li ha permès conèixer de prop les necessitats específiques dels promotors immobiliaris i adaptar-hi els seus processos.
L'entitat, amb oficines al Passeig de Gràcia de Barcelona i presència també a Madrid, formalitza totes les operacions davant notari, d'acord amb la normativa hipotecària vigent i amb inscripció al Registre de la Propietat.
Per a Esteve, el valor afegit d'aquest model no és només financer. "Els promotors treballen en entorns on les decisions s'han de prendre amb rapidesa. Necessiten interlocutors que entenguin aquesta realitat i que puguin donar una resposta amb la mateixa velocitat", assenyala.