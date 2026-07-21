Quan el temps val més que els diners: el finançament alternatiu guanya pes davant la lentitud bancària

En un mercat on moltes oportunitats tenen data de caducitat, la velocitat d'accés al finançament s'ha convertit en un factor tan important com el cost dels recursos. Tant en una compravenda immobiliària com en una necessitat puntual de liquiditat com en una operació d'inversió, disposar dels fons en qüestió de dies pot marcar la diferència entre tancar una operació i perdre-la.
Aquest context ha impulsat el creixement del finançament privat amb garantia hipotecària, una fórmula que complementa la banca tradicional quan els seus terminis no s'ajusten a les necessitats del client.
És el model pel qual aposta Barnacredit, empresa especialitzada en finançament amb garantia hipotecària que acumula més de quinze anys d'experiència en aquest segment. La seva activitat es centra en l'estudi individualitzat de cada operació i en una estructura de decisió pròpia que permet oferir una resposta en qüestió de dies, sense renunciar a l'anàlisi del risc ni a la seguretat jurídica.
"La majoria dels nostres clients continuen treballant amb la banca. El que necessiten és una solució temporal mentre arriba el finançament bancari o mentre resolen una situació concreta", explica Marta Esteve, CEO i fundadora de Barnacredit. "En moltes ocasions, el problema no és la manca de solvència, sinó que els terminis administratius no sempre són compatibles amb la realitat del mercat."
L'empresa concedeix operacions d'entre 50.000 i 3.000.000 d'euros, adreçades a autònoms, empreses i particulars amb patrimoni immobiliari. Barnacredit compta amb oficines a Barcelona, al Passeig de Gràcia, 63, i a Madrid, reforçant així la seva proximitat amb els clients i la capacitat d'atendre operacions a tot el territori.
Més de 1.000 operacions i 200 milions d'euros de volum
Al llarg de la seva trajectòria, Barnacredit ha participat en més de 1.000 operacions. Totes es formalitzen mitjançant hipoteca de primer rang i amb criteris prudents de concessió, mantenint un nivell de finançament d'entre el 35% i el 45% del valor de taxació de l'immoble (LTV), sempre sobre taxacions de societats homologades i independents.
L'empresa també posa l'accent en la transparència. Està registrada com a intermediari de crèdit immobiliari al Banc d'Espanya (codi D088), fet que l'obliga a complir la normativa vigent i facilitar als clients informació clara sobre les condicions del finançament.
Flexibilitat com a valor afegit
Un altre dels aspectes diferencials és la flexibilitat. Si el client cancel·la anticipadament el préstec, Barnacredit no aplica cap comissió per cancel·lació anticipada. Ara bé, el finançament incorpora un compromís mínim equivalent a sis mesos d'interessos.
"Creiem que el client ha de pagar únicament pel temps durant el qual necessita el finançament. La flexibilitat forma part del servei i no hauria de convertir-se en un cost afegit", assenyala Marta Esteve.
"Cada operació té una història diferent", conclou la CEO i fundadora de Barnacredit. "La nostra feina és entendre aquesta realitat i oferir una resposta responsable que permeti al client disposar del temps que necessita. Perquè, en determinats moments, el temps acaba sent el recurs més valuós."