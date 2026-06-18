El val escolar arriba per primera vegada per correu electrònic

La tornada a l’escola al setembre és un dels moments de més despesa a les llars amb infants, sobretot per l’adquisició de llibres i material escolar. Amb l’objectiu d’ajudar a les butxaques de les famílies catalanes amb fills a primària, secundària i grau bàsic, la Generalitat torna a posar en marxa el val escolar de 60 euros. La iniciativa, que en la darrera edició va arribar a més de 700.000 alumnes, incorpora enguany una novetat destacada: per primera vegada es distribuirà en format digital i deixarà enrere l'enviament per correu postal.
El canvi respon a la voluntat d’impulsar la sostenibilitat ecològica del projecte. Fins ara, les famílies rebien els vals físicament al domicili, però a partir del pròxim curs la gestió es farà digitalment. Amb aquesta modificació, la Generalitat aposta per reduir el consum de paper i els costos associats a la impressió i distribució dels documents, en una iniciativa que arriba a centenars de milers de famílies de tot Catalunya.
Dos vals de 30 euros
L’ajut manté la dotació de 60 euros per alumne, distribuïts en dos vals de 30 euros cadascun i s'adreça a l'alumnat escolaritzat a primària, secundària i grau bàsic, en centres públics, concertats o d’educació especial durant el curs 2026-2027. La partida pressupostària de la Generalitat destinada al programa és de 50 milions d’euros, la mateixa xifra que el curs anterior.
Com funciona el val escolar?
A partir del 16 de juny, les famílies rebran per correu electrònic els vals, que s’han d’activar a la web valescolar.cat abans de bescanviar-los. Si algú no rep la comunicació, sempre pot adreçar-se a aquesta mateixa web per poder-los obtenir.
Cada val es pot fer servir una sola vegada. Si es bescanvien a la botiga i l’import de la compra supera els 30 euros amb l’ús d’un val o els 60 euros amb l’ús de dos, la persona beneficiària haurà d’abonar la diferència. Si l’import de la compra no supera l’ajuda, l’establiment no abonarà la diferència. Abans del pagament, s’han d'ensenyar a la botiga els vals, mitjançant un dispositiu mòbil o imprès.
Què es pot comprar?
Els vals s’han de destinar exclusivament a l’adquisició de material escolar. Entre els productes que es poden adquirir hi ha elements d’escriptura, articles de papereria, llibres, diccionaris, calculadores, petits instruments musicals, motxilles, estoigs, teclats, ratolins, auriculars i també jocs educatius. Els vals només es podran utilitzar als establiments comercials adherits a la campanya.
Cedir els vals als centres educatius
Com ja passava en edicions anteriors, les famílies podran optar per cedir un o els dos vals al centre educatiu dels seus fills. Això permet que les escoles i instituts organitzin compres conjuntes de material escolar per a l’alumnat. El període per a fer la cessió serà del 16 de juny al 18 de setembre.
Quan es podran utilitzar els vals?
El període de bescanvi dels vals als establiments començarà el 16 de juny i s’allargarà fins al 30 de novembre. El manteniment del val escolar i la seva adaptació al format digital consoliden aquest ajut com una eina de suport a les famílies, en un context marcat per l’increment dels preus i la pressió sobre les economies domèstiques. Més informació a valescolar.cat