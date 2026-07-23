«Quan la sanitat esdevé refugi»: el Palau Robert mostra l'acollida d’infants palestins en hospitals catalans

La destrucció del sistema sanitari a Gaza i l'acollida d'infants palestins en hospitals catalans són els dos eixos de "Quan la sanitat esdevé refugi", la nova exposició que acull la Sala 4 del Palau Robert de Barcelona fins al 30 d'agost. La mostra, comissariada pel fotoperiodista Sergi Cámara, és d'accés lliure i gratuït.
La proposta parteix de la idea que la salut és un dret universal, però que en contextos de guerra aquest dret es veu greument limitat. A través de fotografies, dades i testimonis, el visitant pot seguir un relat que posa en relació la realitat de Gaza amb les iniciatives d'acollida sanitària impulsades des de Catalunya.
El col·lapse del sistema sanitari a Gaza
El recorregut expositiu s'inicia amb un primer àmbit dedicat a les conseqüències que la guerra té sobre el sistema sanitari de Gaza. L'espai presenta una ambientació fosca i incorpora dades sobre la destrucció d'hospitals i infraestructures mèdiques, una fotografia del fotoperiodista Abdalhkem Abu Riash i una instal·lació sonora amb enregistraments reals de bombardejos.
L'objectiu és contextualitzar l'impacte que els conflictes armats tenen sobre els serveis de salut i les conseqüències que això comporta per a la població civil, especialment per als infants.
Quan els hospitals catalans es converteixen en refugi
El segon àmbit de l'exposició canvia d'escenari i posa el focus en la resposta sanitària. L'espai, amb una ambientació més lluminosa i oberta, presenta diversos casos d'infants de Gaza que han estat atesos en hospitals catalans.
Les fotografies de Sergi Cámara documenten els casos de la Mayar, la Nema i el Mohammed, tractats respectivament a l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Vall d'Hebron.
Aquest segon bloc també dona a conèixer les iniciatives de cooperació sanitària que fan possible l'atenció mèdica de pacients procedents de zones de guerra.
La cooperació sanitària internacional de Catalunya
L'exposició també incorpora dades sobre aquesta tasca assistencial. Durant el 2025, el sistema sanitari català va acollir 146 persones que van accedir temporalment a l'assistència sanitària per raons humanitàries i de cooperació internacional. Entre els pacients hi havia persones procedents de Palestina, Ucraïna o el Sàhara Occidental.
Aquesta actuació es fa en coordinació amb el Ministeri de Sanitat i amb la participació dels centres hospitalaris catalans.
Les dades també reflecteixen una tasca sostinguda al llarg dels anys. Des del 2001, més de 8.600 persones sol·licitants de protecció internacional inscrites al Registre de Persones Assegurades (RCA) han rebut assistència mèdica dins del sistema sanitari català.
Entre la destrucció i l'esperança
La mostra planteja un recorregut lineal que contraposa dos escenaris estretament relacionats. D'una banda, la destrucció del sistema sanitari provocada per la guerra; de l'altra, les iniciatives de cooperació que permeten oferir atenció mèdica a alguns dels infants afectats pel conflicte.
Amb aquest plantejament, "Quan la sanitat esdevé refugi" ofereix una mirada documental sobre les conseqüències humanes dels conflictes armats i sobre el paper que pot tenir la cooperació sanitària internacional en l'atenció de les persones més vulnerables.
Visites guiades
L’exposició ofereix un cicle de visites guiades a càrrec del seu comissari i autor de les fotografies, Sergi Cámara, que tindran lloc els dies 10, 11, 18 i 25 d’agost, a les 11 del matí, i amb una durada aproximada de 40 minuts.
Aquesta activitat ofereix als visitants l’oportunitat de conèixer de primera mà el procés de creació de la mostra, i també el context i les històries que hi ha darrere de les imatges. Les inscripcions es fan a través del correu palaurobert@gencat.cat.