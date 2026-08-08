Professionals sanitaris a les escoles: més suport per a l'alumnat que necessita cures de salut

Punxar insulina a un alumne amb diabetis, actuar davant d’una crisi epilèptica o fer cures relacionades amb dispositius mèdics són situacions que formen part del dia a dia d’algunes escoles. A partir del curs 2026-2027, aquestes atencions comptaran amb el suport de professionals sanitaris especialitzats. La Generalitat desplegarà professionals d’infermeria i tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) a la meitat dels centres educatius catalans perquè assumeixin les cures sanitàries invasives de l’alumnat amb necessitats especials de salut.
El canvi arriba després de la valoració positiva del pla pilot desenvolupat aquest últim curs a la Regió Sanitària Metropolitana Nord i forma part de l'estratègia conjunta dels departaments de Salut i d'Educació i Formació Professional per avançar cap a una escola més inclusiva. El desplegament començarà el curs 2026-2027 i arribarà al 50% dels centres educatius de Catalunya, amb presència a totes les regions sanitàries. Es preveu completar l'extensió del model durant el curs 2027-2028.
L’objectiu és que les necessitats sanitàries dels alumnes en horari lectiu puguin ser ateses dins l’entorn escolar amb professionals formats específicament per fer-ho. Segons els resultats de la prova pilot, la presència de personal sanitari als centres ha incrementat la confiança de les famílies, ha reduït la pressió sobre els equips educatius i ha facilitat una resposta més integral a les necessitats dels alumnes. Aquest model contribueix a reduir desigualtats i afavorir una escolarització més normalitzada de l’alumnat amb necessitats complexes de salut.
Un pilot amb 204 casos atesos
La decisió d'estendre el model arriba després de la valoració positiva del pla pilot desenvolupat durant el curs passat a la Regió Sanitària Metropolitana Nord. L'experiència s'ha dut a terme als municipis de Granollers, Cardedeu, la Garriga i l'Ametlla del Vallès. En total, s'han atès 204 casos de necessitats de cures sanitàries distribuïts en 57 centres educatius, tant públics com concertats.
La iniciativa va sorgir arran de l’Acord Marc Salut-Educació, signat el juny del 2025, que estableix una coordinació més estreta entre els dos sistemes per donar resposta a les necessitats de salut de l’alumnat durant l’horari lectiu.
Tres nivells d’atenció segons cada infant
El model diferencia tres nivells d'intensitat segons les necessitats de cada infant. En els casos de menor intensitat, no cal una intervenció sanitària directa, sinó la formació dels equips docents i la possibilitat de consultar la infermera referent quan sigui necessari. És el cas, per exemple, d'alumnes amb al·lèrgies o amb epilèpsies esporàdiques.
Quan les necessitats són moderades, els professionals sanitaris intervenen puntualment, amb una freqüència màxima de dos dies per setmana. En els casos d'intensitat alta, l'alumnat requereix la presència diària d'una infermera o d'un TCAI per garantir l'atenció durant tota la jornada escolar.
Les monitores de suport continuaran acompanyant a l’alumnat
El desplegament del nou model no comportarà la desaparició de la figura del monitoratge de suport sanitari. Aquest personal continuarà formant part dels centres educatius, però deixarà d'assumir les cures invasives.
Quan el model estigui completament desplegat, aquests professionals concentraran la seva tasca en funcions vinculades a l'autonomia personal i la higiene de l'alumnat, mentre que les actuacions sanitàries seran responsabilitat del personal d'infermeria i dels tècnics en cures auxiliars.