Quan et trobes malament: urgències, CAP, CUAP o 061?

És dissabte al vespre i tens una febre alta, que no baixa. O t'has fet un tall que pot necessitar punts. O el teu fill es desperta amb dificultat per respirar. Quan apareix un problema de salut que no pot esperar, no sempre és fàcil saber on cal anar. Hospital? Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP)? Trucar al 061? Saber quin és el recurs més adequat no només permet rebre una atenció més ràpida, sinó que també contribueix al bon funcionament del sistema sanitari perquè els casos més greus siguin atesos sense demora.
El sistema de salut funciona com una xarxa en què cada dispositiu té una funció específica. Quan cada pacient arriba al servei que li correspon, els recursos es distribueixen millor, es redueixen les esperes innecessàries i els professionals poden prioritzar les situacions que requereixen una resposta immediata.
El CAP, el primer pas en la majoria dels casos
La majoria dels problemes de salut es resolen a l'atenció primària. Els professionals dels centres d'atenció primària (CAP) fan el seguiment dels pacients al llarg de tota la vida, controlen les malalties cròniques, promouen la prevenció i decideixen quan cal derivar una persona a un altre servei. Aquesta continuïtat assistencial és un dels grans punts forts del sistema sanitari català perquè permet oferir una atenció més propera i adaptada a cada situació.
Quan el CAP està tancat, i el problema no pot esperar, els Centres d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) es converteixen en la millor alternativa en molts casos.
Quan cal anar a un CUAP?
Els CUAP atenen urgències de baixa i mitjana complexitat fora de l'horari habitual dels CAP i poden resoldre moltes situacions sense necessitat d'anar a un hospital. A la majoria fan radiografies i analítiques, fet que permet diagnosticar i tractar moltes patologies en el mateix centre.
Aquests dispositius funcionen les 24 hores del dia durant tot l'any, tot i que en alguns territoris l'horari és de 12 hores. A més, les urgències solen resoldre's més ràpidament que als hospitals, on els equips han de prioritzar sempre les situacions més greus o que requereixen una atenció altament especialitzada. Fer servir aquest recurs quan correspon contribueix a descongestionar les urgències hospitalàries i a millorar l'atenció de tots els pacients.
Davant qualsevol dubte, truca al 061 Salut Respon
El 061 Salut Respon orienta, dona consell sanitari i activa el servei més adient segons la simptomatologia.
Davant qualsevol dubte, pots trucar al 061 Salut Respon, el telèfon de la salut de Catalunya. És un servei disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Està format per un equip de més de 200 professionals metges/ses, infermeres, psicòlegs i tècnics/ques que té accés a la història clínica, ofereix orientació sanitària i ajuda a determinar quin és el centre o recurs més adequat segons els símptomes que presenta cada persona.
En molts casos, una simple consulta permet resoldre dubtes, evitar desplaçaments innecessaris o indicar si cal visitar un CAP, un CUAP, un hospital o, fins i tot, activar un metge a domicili, una ambulància o un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Aquesta atenció sanitària facilita que cada pacient sigui atès al lloc més adequat, en el menor temps possible i contribueix a fer un ús més eficient dels recursos públics.
Respectar els professionals, tolerància zero a la violència
La pressió assistencial no és l'únic repte que afronta el sistema sanitari. Els professionals també han de fer front a situacions de violència que dificulten la seva feina i afecten la qualitat de l'atenció. Les agressions no són només físiques. També inclouen insults, amenaces, intimidacions, discriminacions o qualsevol conducta que posi en risc la seguretat o la dignitat dels professionals, tant de manera presencial com per telèfon o a través de les xarxes socials.
Catalunya disposa de l'Observatori per a Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya, que impulsa mesures de prevenció, protocols d'actuació i suport als professionals. A més, el Departament de Salut impulsa la campanya «Tolerància zero a la violència contra els professionals sanitaris», que recorda que el respecte és imprescindible perquè els equips assistencials puguin treballar en un entorn segur.