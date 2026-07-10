El carilló del Palau de la Generalitat torna a posar banda sonora a les nits d'estiu de Barcelona

El Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat acollirà una nova edició del Festival Internacional de Carilló de Barcelona, una proposta que convida a gaudir de la música a l'aire lliure amb el so de les 49 campanes del carilló. La cita tindrà lloc durant dos caps de setmana consecutius, del 17 al 19 i del 24 al 26 de juliol.
Cada vespre de concert, a les 21 hores, aquest espai històric del centre de la ciutat reunirà alguns dels millors carillonistes del panorama internacional. Enguany arribaran del Japó, Bèlgica, Polònia, els Països Baixos i França, abans que la carillonista titular del Palau, Anna Maria Reverté, tanqui el festival amb el concert de cloenda. L’entrada és gratuïta, prèvia inscripció al web presidencia.gencat.cat/carilló i amb aforament limitat.
Sis nits de viatge musical
Lluny de limitar-se a la música clàssica, el festival demostra la versatilitat d'un instrument capaç d'interpretar repertoris molt diversos. El públic escoltarà obres de Mozart, Chopin, Brahms o Vivaldi, però també tangos, cançons tradicionals, música contemporània, bandes sonores de cinema, de sèries d’animació japonesa i grans clàssics de la chanson francesa.
La inauguració, el 17 de juliol, anirà a càrrec de la japonesa Naoko Tsujita, que proposa un recorregut musical entre el Canadà i el Japó amb una parada a Barcelona gràcies a Gaudí's Chimneys, una obra inspirada en les xemeneies d'Antoni Gaudí. L'endemà serà el torn del belga Lorenz Meulebroek, amb un programa festiu i variat, a ritme de tango, vals, pasdoble i també amb música vinculada a la tradició gegantera de Dendermonde, que comparteix arrels amb la cultura catalana.
El 19 de juliol, la polonesa Monika Kaźmierczak presentarà diverses estrenes mundials, entre les quals destaca Gaudete for Carillon, escrita expressament per la compositora Katarzyna Kwiecień-Długosz amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El segon cap de setmana, el 24 de juliol, el neerlandès Rien Donkersloot, demostrarà el seu talent improvisant sobre una cançó tradicional catalana; l’endemà, el cinquè concert, a càrrec del francès Charles Dairay, amb un repertori que combinarà la cançó francesa, amb Vivaldi, Mozart i Txaikovski.
Finalment, la carillonista titular del Palau, Anna Maria Reverté, clourà el festival el 26 de juliol amb un concert dedicat íntegrament a la música catalana. El recital també recordarà el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, amb obres del violoncel·lista i compositor català al costat de peces de Ferran Sor, Miquel Llobet, Frederic Mompou, melodies tradicionals i composicions de la mateixa Reverté.
Una experiència per viure al capvespre
Part de l'encant del festival és el mateix escenari. El Pati dels Tarongers ofereix una atmosfera singular per escoltar el carilló quan la calor afluixa i el vespre cau sobre Barcelona. A més, els assistents podran seguir, a través d'un circuit intern de televisió, els moviments del teclat amb què els intèrprets accionen manualment les campanes.
Inaugurat el 1976, el carilló del Palau està format per 49 campanes de bronze i és un dels instruments de concert més singulars de Catalunya.
Més informació: presidencia.gencat.cat/carilló o bé trucant al 012.