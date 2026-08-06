Les tempestes tallen trens, carreteres i deixen cases sense llum

Alerta màxima per les tempestes a Catalunya. Aquest dijous, bona part del país ha viscut una tarda de xàfecs intensos que han provocat afectacions a la circulació de trens, carreteres i que han arribat a deixar cases sense llum durant una estona. Segons el Meteocat, els xàfecs són de caràcter torrencial localment i que s'han concentrat, sobretot, a la meitat nord del país. Les tempestes, que poden allargar-se fins a mitjanit, ja han descarregat fins a 58,4 litres per metre quadrat a Sant Salvador de Guardiola, 54,6 a Das, i 47,3 a Santa Coloma de Farners, on han estat una hora sense llum.
Afectacions al trànsit
D'una banda, la circulació de l'R3 ha estat tallada entre Vic i Ripoll a causa d'un arbre que ha caigut a les vies fins a les 20 hores de la tarda, aproximadament, quan s'ha recuperat només entre Manlleu i Torelló. Adif ha informat que la freqüència de pas s'anirà recuperant gradualment. També han estat interrompudes les línies R1, R2 nord, R11 entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella i RG1 entre Caldes de Malavella i Girona per afectació a les catenàries; i les línies R13 i R14 entre Calaf i Manresa, per inundació.
Pel que fa a les carreteres afectades per la pluja, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que hi ha tallades la C-63 a Brunyola en sentit Girona i un carril de la C-25 a Rajadell en sentit Manresa, en ambdós casos per bassals d'aigua.
D'altra banda, les tempestes també han provocat un despreniment de roques a la carretera N-145, l'única que connecta Andorra amb la Seu d'Urgell. L'incident s'ha produït a uns tres quilòmetres de la frontera amb Catalunya des d'Andorra. A hores d'ara, però, l'afectació ja ha quedat resolta i tots els carrils estan oberts.
Més de 300 trucades al 112
Fins a les 20 hores del vespre, el telèfon 112 ha rebut un total de 370 trucades al 112. La comarca amb més avisos ha estat el Vallès Oriental (121), seguida del Bages (45) i la Selva (35). La majoria dels serveis han estat relacionats amb inundacions de baixos i carrers, l’obstrucció d’embornals, caiguda de branques i arbres i l’assegurament d’elements de la via pública, com cables, pals de llum i mobiliari urbà.
Protecció Civil fa una crida a la prudència, sobretot pel que fa a la mobilitat. En aquest sentit, recorden la importància d'informar-se bé de l'estat del trànsit abans de sortir de casa. A la carretera, recomanen reduir la velocitat i, en cas que no hi hagi visibilitat, aturar-se quan sigui segur.
Santa Coloma de Farners, una hora sense llum
Precisament, la tempesta ha deixat el municipi de Santa Coloma de Farners, a la Selva, prop d'una hora sense llum, i també ha provocat petites inundacions en alguns baixos, especialment al nucli antic. En total, els Bombers han rebut catorze avisos a la localitat, entre els quals quatre per persones atrapades en ascensors, a conseqüència de l'apagada. A banda, els equips d'emergència han hagut d'assistir persones per inundacions i per alguns arbres que han caigut a la via.
Divendres més tranquil, però amb avisos
Pel que fa a divendres, la previsió és que les pluges afluixin després de mitjanit. Tot i això, s'espera que durant els pròxims dies es tornin a repetir els ruixats de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. En aquest sentit, demà divendres hi ha quatre comarques en alerta per intensitat de pluja. Són les següents:
- Ripollès
- Garrotxa
- Lluçanès
- Osona