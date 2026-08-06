La pedregada deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners

La tempesta d'aquest dijous a la tarda ha deixat Santa Coloma de Farners prop d'una hora sense llum i ha provocat petites inundacions en alguns baixos, especialment al nucli antic del municipi. En total, els Bombers han rebut catorze avisos a la localitat, entre els quals quatre per persones atrapades en ascensors, a conseqüència de l'apagada.\r\n\r\nA banda, els equips d'emergència han hagut d'assistir persones per inundacions i per alguns arbres que han caigut a la via. La pedregada, però, també ha afectat altres comarques gironines, en especial la Garrotxa. A tall d'exemple, a la Vall de Bianya s'han registrat danys en cotxes per la pedra que ha caigut en poca estona. En alguns casos han trencat el vidre dels cotxes aparcats al carrer.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nEl Meteocat pronostica pluges de fins a 90 litres en tres hores Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n