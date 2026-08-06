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La pedregada deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners

Societat

  • Un pati amb pedra acumulada a la Vall de Bianya -

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Publicat el 06 d’agost de 2026 a les 18:50

La tempesta d'aquest dijous a la tarda ha deixat Santa Coloma de Farners prop d'una hora sense llum i ha provocat petites inundacions en alguns baixos, especialment al nucli antic del municipi. En total, els Bombers han rebut catorze avisos a la localitat, entre els quals quatre per persones atrapades en ascensors, a conseqüència de l'apagada.

A banda, els equips d'emergència han hagut d'assistir persones per inundacions i per alguns arbres que han caigut a la via. La pedregada, però, també ha afectat altres comarques gironines, en especial la Garrotxa. A tall d'exemple, a la Vall de Bianya s'han registrat danys en cotxes per la pedra que ha caigut en poca estona. En alguns casos han trencat el vidre dels cotxes aparcats al carrer.

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