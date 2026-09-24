El Trueta posa en marxa una nova unitat de recuperació post anestèsia

El Trueta de Girona ha posat en funcionament la nova Unitat de Recuperació Postanestèsica (URPA), que ofereix unes instal·lacions més accessibles i confortables per als pacients i els seus familiars, així per als professionals. Entre les actuacions que s'hi han fet, hi ha la remodelació de la zona de boxs i la renovació de les àrees de treball i d’espera.
La nova Unitat continua situada a la segona planta de l’Hospital, però s’ha traslladat a l’àrea que anteriorment ocupava la Unitat de Reanimació Postquirúrgica (REA), renovada fa prop d’un any en el marc del projecte d’ampliació del Bloc Quirúrgic del Trueta.
El canvi d’ubicació és el pas previ necessari per continuar avançant en el projecte del Bloc Quirúrgic, ja que permet iniciar una nova fase d’obres on estava fins ara la unitat i en tres quiròfans adjacents, que seran objecte de reforma. Un cop completada aquesta fase, que tindrà una durada d’aproximada d’un any, la Unitat de Recuperació Postanestèsica tornarà a la seva ubicació definitiva, mentre que les dependències inaugurades ara es destinaran a l’activitat de cirurgia major ambulatòria (CMA).
La nova unitat ocupa una superfície de 475 metres quadrats i l'obra s’ha gestionat i finançat conjuntament entre Infraestructures de la Generalitat, dins del projecte d'ampliació del Bloc Quirúrgic, i el mateix Trueta. Disposa de vuit boxs, un dels quals és doble, destinats a pacients postoperats que requereixen observació i seguiment durant les primeres hores després de la intervenció, habitualment entre sis i vint-i-quatre hores abans del trasllat a una unitat d’hospitalització convencional.