Cremen una estelada que onejava a la Torre des Baluard de Cadaqués

L'estelada que onejava a la Torre des Baluard de Cadaqués, un edifici protegit del segle XIII i catalogat com a bé cultural d'interès nacional per la Generalitat, ja no hi és perquè l'han cremada. Així ho ha informat l'Ajuntament de Cadaqués, que ha explicat que aquesta matinada s'han produït "actes vandàlics contra l'Ajuntament" perquè han cremat l'estelada.
"Han atemptat contra s'edifici que representa es nostro poble i això és una falta de respecte molt greu cap a Cadaqués i cap a tots es seus veïns i veïnes", han escrit des del consistori en un comunicat a través d'Instagram. Davant dels fets, l'Ajuntament ha dit que els condemna "rotundament" i que els considera un "acte de covardia i incivisme".
Alhora, l'Ajuntament ha agraït la "ràpida intervenció" de la policia i dels Bombers: "Ha evitat que es foc afectés s'estructura o s'interior de s'edifici", han afegit.
Cremen les ofrenes florals de la Diada a Barcelona
També aquest diumenge al matí han aparegut cremades les flors de l'ofrena de la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Segons ha avançat Betevé, un veí ha gravat el moment en què les flames cremaven l'ofrena, però, de moment, es desconeix l'origen del foc.
Fins a la ronda de Sant Pere, on es troba el monument, s'han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana. Al vídeo es pot veure, fins i tot, com un dels agents intenta apagar el foc llençant-li aigua amb una botella. L'ofrena, als peus del monument, ha quedat completament calcinada i encara s'investiga el motiu del foc.