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100 evacuats de matinada a Blanes en explotar una bombona de butà

Societat

  • Els veïns desallotjats esperant fora de l'edifici després de l'explosió -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 12:13

Unes 100 persones van ser desallotjades preventivament aquest divendres de matinada d'un edifici a Blanes, per un incendi en explotar una bombona de butà que no va causar ferits greus, informa l'Ajuntament en un comunicat.

Es va atendre dues persones per ferides lleus en un edifici del barri d'Els Pins poc després de les 5 de la matinada, quan va sorgir l'incendi en el segon pis d'un bloc de 10 plantes, on no hi havia cap inquilí en l'habitatge afectat ni en la planta superior. Gairebé tots els veïns han pogut tornar cap a les les 7.30 hores després del succés, en què van intervenir la Policia Local, Bombers de la Generalitat, el SEM i els Mossos d'Esquadra.

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