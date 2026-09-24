Enxampen un home conduint sense permís ni assegurança i amb la ITV caducada a Banyoles

La Policia Local de Banyoles ha detingut el conductor d'un vehicle després d'una persecució pel centre de la capital del Pla de l'Estany. L'home el van enxampar conduint sense permís ni assegurança i amb la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) caducada. Per tot plegat, van arrestar l'home per un delicte contra la seguretat del trànsit i per conducció temerària.
Els fets van passar el dimarts 22 cap a les deu de la nit quan una càmera lectora de matrícules situada en una de les entrades del municipi va detectar un vehicle que apareixia com a sospitós. Això va activar una patrulla de la Policia Local que va anar a interceptar el conductor.
En arribar, els agents li van demanar que s'aturés, però, lluny de fer-los cas, l'home va accelerar per intentar escapar-se dels agents, conduint a tota velocitat i temeràriament pel centre de la localitat. La persecució va acabar al cap d'uns minuts quan l'arrestat va accidentar-se amb dos vehicles que estaven aparcats.
Va ser en aquell moment que el detingut va decidir seguir la fugida corrent per evitar que els agents el poguessin retenir, però finalment el van atrapar i el van arrestar. En la identificació posterior, els policies van comprovar que l'home, que és un conegut de la Policia Local i dels Mossos, no tenia permís de conduir ni l'assegurança del vehicle. A més, els agents també van comprovar que l'ITV estava caducada.
Per tot plegat, l'home va quedar detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit i per conducció temerària. Va quedar custodiat pels Mossos i s'espera que passi a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.