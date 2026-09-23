Troben un cadàver surant al mar a prop de Llançà

Nova tragèdia a l'Empordà. L'equip de salvament marítim ha rebut aquest dimecres al matí un avís alertant de la presència d'un cos sense vida surant al mar a prop de Llançà, a l'Alt Empordà. Una embarcació que navegava per la zona ha alertat a les autoritats quan faltaven deu minuts per a les nou del matí.
El cos, d’un home d’uns 50 anys, ha estat traslladat al moll de Port de la Selva, que està acordonat, cap a dos quarts de deu del matí. La policia espanyola ha obert una investigació per intentar esclarir els fets i determinar si es tracta d'un ofegament per accident o la persona ha perdut la vida de forma intencionada.
L'aparició d'un cos sense vida prop de Llançà no és l'única tragèdia que s'ha produït aquest dimecres al matí. Un home ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després de l’explosió d’un dipòsit de gas en un hotel a Vilanova de la Muga, a Peralada (Alt Empordà). La masia, de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus, amb el col·lapse de bona part dels tancaments.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut l’avís a les 02.18 hores d'aquest dimecres i els Bombers de la Generalitat s'hi han desplaçat amb nou dotacions. Hi havia foc a diferents estances i ha calgut treballar amb autoescala i suport de drons per inspeccionar les zones no accessibles.
Què ha passat amb l'explosió?
El dipòsit de gas es trobava a l'exterior de l'hotel, habilitat en una masia. En arribar, els bombers han fet el salvament dels dos ferits i han revisat l'interior de la finca per garantir que no hi havia cap altra persona a dins.
Els efectius han ventilat també la zona de la planta baixa, en què s'havia acumulat una bossa de gas. Un cop apagat el foc, pels volts de les tres de la matinada, han fet una revisió de l'estructura de l'edifici amb el suport de la unitat de drons i, donada la gran afectació en diverses zones, han deixat precintada tota la instal·lació.
D'altra banda, han revisat també la teulada d'una casa veïna per l'impacte de les projeccions de l'explosió, però han acabat descartant afectacions. A més una dotació s'ha quedat remullant la zona durant el matí, mentre tècnics de la companyia de gas han arribat a l'àrea afectada per garantir la seguretat de la instal·lació.