Mor ofegat un home de 78 anys a la platja de la Punta de Roses

Un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest dijous a la platja de la Punta de Roses, a l'Alt Empordà. En el moment dels fets, hi havia bandera verda i servei de vigilància. El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de fet poc abans de les cinc de la tarda.\r\n\r\nFins al lloc dels fets s'han mobilitzat tres ambulàncies i un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), a més d'unitats dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local del municipi. Segons Protecció Civil, 27 persones han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nQuin temps farà per la Diada?\r\n\r\n