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Mor ofegat un home de 78 anys a la platja de la Punta de Roses

Successos

Des del 15 de juny, 27 persones han perdut la vida a les platges catalanes

  • La platja de la Punta de Roses, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 10 de setembre de 2026 a les 20:59
Actualitzat el 10 de setembre de 2026 a les 21:00

Un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest dijous a la platja de la Punta de Roses, a l'Alt Empordà. En el moment dels fets, hi havia bandera verda i servei de vigilància. El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de fet poc abans de les cinc de la tarda.

Fins al lloc dels fets s'han mobilitzat tres ambulàncies i un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), a més d'unitats dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local del municipi. Segons Protecció Civil, 27 persones han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.

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