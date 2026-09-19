Un casament de l'establishment barceloní a l'Empordà reuneix Feijóo, Manuel Valls i Ana Patricia Botín

L'església gòtica de Torroella acull aquest dissabte un casament rellevant de l'establishment barceloní. El protagonista és Guillermo Crehueras Martí, fill de José Crehueras, president del grup Planeta i d'Atresmedia. Entre els 700 convidats hi ha una nodrida representació de les elits econòmiques i polítiques de Barcelona i de Madrid. I, segons ha pogut saber Nació, hi ha tres noms que destaquen per sobre de la resta, per les seves implicacions institucionals i empresarials. Es tracta d'Alberto Núñez Feijóo, cap de files del PP; Ana Patricia Botín, presidenta del Banc Santander; i Manuel Valls, exprimer ministre francès i líder de la candidatura auspiciada per Ciutadans a Barcelona el 2019.
Feijóo ha desembarcat aquest cap de setmana a Catalunya per participar, també, en un míting del PP a Badalona al costat de Xavier García Albiol, alcalde de la ciutat. L'acte, en certa manera, és el tret de sortida oficiós a la precampanya -en clau catalana- de les properes eleccions espanyoles, que encara no tenen data però que se s'han de celebrar durant el 2027. Quan el líder popular viatja a Barcelona, sovint té reunions discretes amb l'empresariat, com va passar en l'última trobada del Cercle d'Economia. El seu equip li va organitzar un esmorzar amb una representació de l'establishment: alguns dels assistents van definir com a "decebedora" la cita per la "manca de propostes" específiques.
El perfil de Creuheras no s'escapa de la dimensió política, tenint en compte que el 2017 va ser l'artífex de la decisió de Planeta d'abandonar Catalunya després del referèndum. El grup va argumentar que existia "inseguretat jurídica", com també van fer altres companyies, davant del fet que Carles Puigdemont planifiqués la declaració de la independència. Múltiples companyies icòniques del teixit català van emprendre les mateixes passes. N'hi ha algunes que han revertit la decisió, com ara la Fundació La Caixa i el hòlding inversor Criteria, del mateix grup, per bé que Caixabank manté la seu a València. En plena opa del BBVA, el Banc Sabadell va tornar a instal·lar-se a Catalunya.
Pel que fa a Manuel Valls, la seva presència a Catalunya està plenament normalitzada des que va aterrar-hi per fer campanya com a alcaldable de la candidatura organitzada per Ciutadans i sectors de la societat civil contraris al procés l'any 2019. Va tenir una breu tornada a la política francesa com a ministre d'Ultramar, etapa que va tancar la tardor de l'any passat. Valls acudirà al casament acompanyat de la seva dona, Susana Gallardo, protagonista d'una de les imatges que van circular més la jornada del referèndum de l'1-O: va anar a votar embolicada amb la bandera espanyola. Gallardo és hereva de la farmacèutica Almirall i també disposa de múltiples propietats immobiliàries.