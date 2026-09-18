Quin pla té l'extrema dreta per a Catalunya?

Vox ha fet el seu primer míting del curs polític a Catalunya amb la presència de Santiago Abascal a la plaça de la Marina de la Zona Franca. Enmig de fortes mesures de seguretat que han blindat l’acte davant les protestes de grups antifeixistes, el líder de la formació d’extrema dreta ha estat rebut per un públic d’unes 800 persones. El lema de l’acte ja indica quina és el tema central sobre el qual girarà el míting i, de fet, l’estratègia del partit de cara al proper cicle electoral: “Prioritat nacional, desregulació, remigració”.
Un cartell donava la benvinguda a la concentració amb la consigna Primer els nostres veïns. Aquest ha estat el missatge central dels d’Abascal. El líder de Vox, aclamat als crits de "president!", ha assegurat que, després de ser a Lleida i a Tarragona, ha comprovat -segons ell- que els catalans tenen els mateixos problemes que a Cadis i a tots els racons d’Espanya. "Els espanyols tenen els mateixos problemes a tot arreu", ha destacat. Abascal ha al·ludit a la "invasió migratòria": "Està destruint l’estat del benestar, ha acabat amb la seguretat dels nostres carrers i ha col·lapsat encara més la sanitat i el mercat de l’habitatge".
"La invasió migratòria ha estat convocada per Pedro Sánchez per substituir el seu propi poble perquè no suporta que no pugui anar enlloc", ha volgut destacar. El líder ultra ha reclamat que els espanyols "tornin a agafar els regnes del seu destí enfront els polítics traïdors". Ha titllat Sánchez de ser "el candidat marroquí, el candidat de Mohamed VI, l’agent dels serveis secrets marroquins". Ha repetit que la crisi migratòria a Ceuta ha estat això: "Una invasió perpetrada pel Marroc i permesa per Pedro Sánchez".
Abascal: "Ara el debat no és entre catalans i castellans, sinó entre civilització i barbàrie"
Santiago Abascal ha assegurat que "ja no hi ha lloc pel debat entre catalans i castellans". "Ara el debat és contra la islamització, entre civilització i barbàrie, entre democràcia i Islam, entre Espanya i llibertat o Sánchez". Segons ell, el president espanyol està disposat a fer el que calgui per 2manipular eleccions o fins i tot per no convocar-les".
En la seva intervenció, Abascal ha mostrat l’estratègia de Vox per defugir el conflicte entre Catalunya i l’Estat: catalans i espanyols pateixen la mateixa amenaça, que és l’Islam. Aquest serà el missatge central de l’extrema dreta espanyola. pensant també en el pols que manté amb l’extrema dreta independentista que és Aliança Catalana.
El cap de Vox a Catalunya i secretari general del partit, Ignacio Garriga, ha fet un discurs abrandat amanit per alguns insults personals: "Ni un pas enrere. Reconquerirem tot el territori poble a poble enfront aquests polítics de merda". Els missatges han estat del tot abocats a dibuixar un escenari apocalíptic en què els serveis socials i les ajudes a l’habitatge beneficiarien, segons ell, "els que venen de fora": "Posarem fi a que els de fora passin per davant vostre. No esteu condemnats a ser els darrers de la cua".
"Sereu els primers"
"Sereu els primers en l’ajuda als habitatges de protecció social, en les ajudes, en la sanitat, en l’educació, i als qui us diuen que sou uns xenòfobs, dieu-los que els queda poc temps i que ells aniran a la paperera de la història. Hi haurà un moment en què sereu estrangers als vostres col·legis, als vostres barris, on només veureu burkes i hijabs", ha ressaltat.
Joan Garriga, portaveu de Vox al Parlament, en un discurs on ha introduït alguns paràgrafs en català, s’ha referit a un jove present que ha convençut els seus pares, votants socialistes de tota la vida, perquè l’acompanyessin al míting. És evident l’esforç que vol fer Vox per intentar fer forat a l’àrea metropolitana entre el votant socialista.