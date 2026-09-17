«Ajudar a construir la centralitat»: així és la nova fundació per repensar el catalanisme

“Ha arribat el moment de tornar a pensar en gran”. Així ha començat el vídeo de presentació de la fundació Paral·lel 41, impulsada per un grup de persones adscrites al catalanisme que lidera l’exconsellera Victòria Alsina. L’objectiu no és fer un think tank, ni elaborar informes, sinó “tornar a fer del catalanisme un espai de trobada ampli i compartit per a tot el país”. L'acte, conduït pel periodista de TV3 Jordi Eroles, s'ha fet a l'auditori de la Pedrera.
Alsina ha explicat que el projecte neix de la voluntat de superar aquest moment, que els propulsors consideren de to baix. “Catalunya no pot quedar atrapada entre la nostàlgia del passat i la resignació del present”, ha dit. Ha expressat que la nova fundació no vol ocupar la centralitat, sinó "ajudar a construir-la”.
L'exconsellera ha assenyalat que els anys del procés van mostrar capacitat de mobilització, però també van evidenciar la dificultat d’aquella extraordinària voluntat per canalitzar-se políticament enmig de la repressió. Alguns voldran etiquetar la fundació, ha dit, però ha volgut deixar clar això: “No volem reconstituir cap partit ni etapa del passat, però tampoc volem renunciar a recuperar el millor del país”.
“Catalunya no necessita un informe de 180 pàgines, sinó una mirada inequívocament catalanista”, ha afirmat Alsina. S’ha referit a la urgència de preservar espais compartits, citant Valentí Almirall, Prat de la Riba i Puig i Cadafalch. “Ser catalanista vol dir avui defensar la llengua i la cultura, generar prosperitat i talent empresarial, fer que els serveis funcionin i integrar els nouvinguts en un futur compartit”, ha remarcat.
El patronat, presidit per Alsina, està format per Sergi Pardos (professor de Ciències Polítiques a la Universitat de Glasgow i assessor en immigració del govern britànic), Martina Barrés (Federació de Joves Liberals Europeus), Albert Batalla (exalcalde de la Seu d'Urgell), Diana Ferrer Vidal (Esade Law School), Oriol Valentí (Roca Junyent), Marc Esteve (doctor en Ciències de la Gestió per Esade) i Francesc Rebled (Rebled Bellvehí Advocats). S’ha constituït un consell assessor amb figures molt emblemàtiques, com el periodista Antoni Bassas, el doctor Antoni Trilla, el pedagog de la Unesco Francesc Pedró, l’empresari David Garrofé i l’exconseller Andreu Mas-Colell.
"Més control" en immigració
Sergi Pardos ha intervingut per teoritzar sobre la visió de la immigració que tenen els impulsors de la fundació. Ha assegurat que les dades desmenteixen que el fenomen migratori sigui negatiu ni l'origen de tots els mals, però ha afegit que no és la solució en tots els llocs. "La gent vol més claredat, més control, més control, amb criteris ocupacionals més clars, per trencar la dinàmica immigració-precarietat. Necessitem un sistema que integri immigrants però també que generi ciutadans".
Paral·lel 41 -que travessa el país i el nom del qual simbolitza la voluntat transversal de l’entitat- engegarà aviat un pla d’activitats. El primer projecte serà bastir una Agenda Catalana de Futur per debatre els grans temes de país i treballar per assolir grans consensos. Uns consensos que no són possibles malgrat que “el país està hiperdiagnosticat, però manca visió i generositat a la política”, en paraules de Garrofé.
L’acte, al qual ha assistit l’expresident Jordi Pujol, ha congregat una nodrida representació de la societat civil i l’empresariat: els presidents de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; Pimec, Antoni Cañete; Fira de Barcelona, Pau Relat; Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; RACC, Josep Mateu, i del món polític i intel·lectual, de Ferran Mascarell a Jordi Sànchez, d’Andreu Mas-Collell a Felip Puig, passant pels exconsellers Jaume Giró i Josep Maria Argimon.