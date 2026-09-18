Trair, i no traduir

Si ja costa que coincidim en veure de la mateixa manera fets que hem viscut tots plegats, ja no cal dir quan aquests fets són matèria judicial. I si aquests fets tenen a veure amb l'Octubre del 17, més encara, i si estem parlant del cas de Roger Español que es jutja aquests dies, molt més encara. I si a més hi afegim les traves lingüístiques que hi ha dia sí dia també afecten no només aquest judici, doncs ja seríem al cap del carrer.
El cas de Roger Español, que té més notorietats que d'altres judicis, clama al cel. La Generalitat ha acabat demanant explicacions a l'empresa que ha guanyat l'adjudicació del servei, que té una assignació de dos milions d'euros, després que a les sessions d'aquests dies no hagin estat capaços de dur un professional preparat per fer la traducció del català al castellà.
Intèrprets que no entenen el català, que alenteixen els interrogatoris, que tradueixen malament: una decisió excepcional, passa a ser opcional. Un autèntic desgavell que ha provocat que l'advocada Laia Serra optés per traduir-se ella mateixa.
Òmnium, l'ANC, Plataforma per la Llengua i Irídia han denunciat vulneració de drets lingüístics arran d'aquest cas, que ha tornat a evidenciar que el català és residual en l'àmbit de la justícia. Que el català és residual en l'àmbit de la justícia ens ho diuen les dades, tot i que els ciutadans tinguem dret a expressar-nos en català en un judici.
Som davant d'una falta de capacitat d'alguns intèrprets judicials que no és ni nova ni excepcional. El grup de Recerca de Mediació i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona denunciava l'any 2015 que més d'un 50% de les traduccions en un judici penal es feien de manera ineficaç. L'any passat es van fer més de 47.000 interpretacions i traduccions en 90 idiomes diferents, però el català no és entre els 20 idiomes més utilitzats en aquestes interpretacions I pel que fa als escrits l'any passat, es van redactar més de 260.000 sentències a tot Catalunya i d'aquestes només 16.700 ho van ser en català.
I si parlem del cas de Roger Español, a qui un escopeter dels antiavalots de la policia nacional espanyola va buidar un ull per l'impacte d'una bala de goma, l'altra "traducció", el que va passar encara és més surrealista. Els policies han agafat l'argumentari que vam sentir al judici del procés. Han dit que una “massa” violenta se’ls atansava proferint tota mena d’insults i llançant-los objectes molt diversos, de pedres a ampolles passant per encenedors".
Avui que comença la Setmana del Llibre en Català just davant de la seu del Tribunal de Justicia, només caldria que jutges i magistrats triessin i remenessin, i pel que fa a aquests intèrprets poc preparats, que escoltessin com ho fan els grans traductors que porten al català la literatura d'arreu, i que tindran sessions de debat específic.
Patim pel català a Europa, i és clar que el volem a tot arreu, a veure si això capgira les situacions als tribunals, a l'aeroport de Barcelona quan vols llogar un cotxe o a una gelateria de Gràcia si se et ve de gust un gelat de maduixa.