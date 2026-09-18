Milers de migrants de Ceuta queden fora del campament del govern espanyol i tornen a les platges

Aquest divendres s'han viscut molts moments de tensió a Ceuta entre els migrants que estaven allotjats en campaments a la platja i la policia espanyola. El trasllat ha començat a primera hora del matí amb carreres de migrants i càrregues policials per a controlar l'operació, la més complicada que s'ha fet a Espanya d'aquestes característiques, segons indiquen des de l'executiu de Pedro Sánchez. En veure les primeres patrulles han començat a córrer per a ser els primers a arribar al port, però els agents han aconseguit controlar-los, expliquen.
L'operatiu policial ha finalitzat prop de la una del migdia, moment en què els 1.700 migrants que tenien plaça assignada al campament temporal instal·lat al port de Ceuta ha quedat ple. D'aquesta manera augmenten fins a les 6.000 les places habilitades i ocupades en espais temporals d'acolliment, però encara queden entre 3.000 i 4.000 migrants als carrers, tal com indiquen fonts de Moncloa segons les xifres facilitades per forces i cossos de seguretat de l'Estat desplegats a Ceuta. “Era indispensable que aquestes persones fossin ben ateses en llocs delimitats per ser filiades i iniciar els tràmits de devolució. Així es continuarà fent amb la resta de persones que queden a la ciutat autònoma”, apunten des del govern de Sánchez, tot recordant que l’acollida dels migrants facilita les devolucions al Marroc i el retorn de “l’esperada normalitat” a la ciutat autònoma.
"Mai abans s'havia mogut de manera simultània a 1.700 migrants, però encara així ha funcionat, ha sortit bé i han estat capaços de gestionar-ho en unes hores", indiquen des del govern espanyol amb satisfacció que no hi hagi hagut actes de violència. No obstant això, el soci minoritari de la coalició, Sumar, ha criticat que els agents carreguessin per frenar als migrants. Les mateixes fonts de la Moncloa asseguren que el focus mediàtic que pesava sobre aquest operatiu ha dificultat encara més la seva execució. A més admeten que hi havia moltes més persones preparades per arribar al port de les quals estaven a les platges en els darrers dies.
Crítiques del PP
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va criticar aquest trasllat assenyalant que l'únic camí possible és el retorn al Marroc. Al seu judici, el president del Govern Pedro Sánchez és l'únic responsables del "polvorí" en què s'ha convertit Ceuta i li ha exigit que posi els mitjans per a remeiar-lo.
La Moncloa rebutja aquests assenyalaments i, d'acord amb les mateixes fonts, consideren que el PP exerceix una crítica "irresponsable" i que està fora de la realitat perquè, insisteixen, l'operatiu ha sortit bé i no s'han produït altercats. Feijóo, des del seu punt de dijous, només repeteix que els enviïn a tots de tornada, però això va contra la llei.