La crisi de Ceuta incrementa la tensió entre Sánchez i els jutges

Fa temps que la relació entre Pedro Sánchez i el poder judicial és dolenta, des que el PSOE va optar per pactar amb els independentistes i avançar cap a la desjudicialització del procés. Les causes judicials a l'entorn de Sánchez i els socialistes han incrementat aquesta mala relació -"hi ha jutges que han fet mal a la justícia", deia el president espanyol. En l'obertura de l'any judicial, la presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va denunciar les crítiques i les acusacions de "lawfare" que surten de l'executiu i el legislatiu, i en aquests últims dies els jutges han tornat a torpedinar actuacions del govern espanyol. El bloqueig de la llei de nets -comprant bona part dels arguments del PP, que apunta que es busca alterar el cens electoral- i la paralització dels campaments que volia posar el govern espanyol a Ceuta han agreujat una mala maror que no sembla que es pugui solucionar.
L'Audiència Nacional, que investiga l'entrada massiva de migrants a finals de juliol, ha ordenat al Ministeri de Transports que aturi temporalment el campament que volia posar al port de Ceuta per acollir 1.700 persones. La sala contenciosa ha acceptat un recurs presentat pel Sindicat Unificat de la Policia (SUP) i reclama tenir tota la documentació sobre l'expedient administratiu que autoritza l'ús d'uns 16.000 metres quadrats del port ceutí per instal·lar-hi aquest dispositiu temporal d'acollida. El campament estava preparat per acollir "de manera imminent" els migrants que encara no han estat retornats o enviats a la Península. Mentre la justícia no resolgui sobre aquesta mesura cautelar, el campament no es pot instal·lar. La Moncloa ha expressat "perplexitat" en les últimes hores davant la decisió de la justícia, i ha demanat "agilitat" la jutgessa. "Ceuta no pot esperar", apuntaven fonts de la Moncloa.
El govern espanyol considera que els terrenys del port són "els més idonis" i ofereixen "totes les garanties de seguretat". Fonts de l'executiu asseguren que són "plenament conscients" de la complexitat de la crisi, però adverteixen que aquesta complexitat "no pot traduir-se en inacció o paràlisi institucional". "Treure aquests migrants dels carrers de Ceuta és una prioritat", sostenen, i remarquen la necessitat de garantir "condicions dignes d’acollida en infraestructures adequades". La Moncloa recorda, a més, que aquesta és "la principal demanda dels ceutins i del govern de Ceuta". El ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, ha insistit als jutges que resolguin "de manera ràpida" i ha recordat que no hi ha tantes opcions per instal·lar un campament a Ceuta, i que el port reuneix les condicions necessàries.
Illa acusa l'Audiència Nacional de "deslleialtat"
Qui també s'ha posicionat sobre la decisió de la justícia ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Des d'Extremadura, ha retret a la justícia que actuï amb manca de “lleialtat institucional”. Illa ha assenyalat que recau sobre el govern espanyol “l’autoritat”, i ha titllat d’“enormement estrany” el pronunciament de l’Audiència Nacional. “No és la manera d’actuar”, ha criticat, abans d’exigir “responsabilitat i sentit comú. Sobre la crisi a Ceuta, Illa ha reconegut que viu la situació “amb un punt d’indignació” per la manca de lleialtat institucional que hi observa. “El primer de tot és resoldre la situació d’emergència, i cadascú ha de saber estar al seu lloc”, ha assenyalat. Per això, ha fet una crida a les parts implicades a aportar solucions o bé “quedar-se a casa”.
“La justícia és un poder i és també un servei públic. Les dues coses”, ha afirmat, abans de reivindicar la importància que actuï amb independència i imparcialitat. “Cada cop em costa més trobar imparcialitat en decisions d’aquest tipus”, ha reconegut, en referència a les mesures cautelars per impedir el campament de migrants. La seva “primera impressió”, ha dit, és que l’Audiència Nacional ha pretès “posar dificultats” a l’actuació del govern espanyol. Pel que fa als menors de Ceuta, Illa ha assegurat que Catalunya “actuarà amb legalitat i lleialtat”. En aquesta línia, ha exigit a les comunitats governades pel PP que segueixin l’exemple. “Actuem tots solidàriament, Catalunya ho està fent i ho continuarà fent”, ha promès, abans d’afirmar que Espanya té “capacitat” per acollir els menors que hi ha a la ciutat autònoma.
Mala relació entre Sánchez i Vivas
A mesura que passen les setmanes, la mala relació entre Sánchez i el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Als passadissos del Congrés, preguntat sobre la situació dels menors a la ciutat autònoma, Sánchez va dir "això pregunteu-ho a Vivas". La resposta no ha agradat gens al dirigent ceutí del PP. "Què preguntin a Vivas el què? El govern no ha enviat cap proposta", ha etzibat. Si en els primers compassos de la crisi es va intentar mantenir una certa col·laboració institucional, sembla que la cosa ha canviat. El ministre de Transports, Óscar Puente, també ha assenyalat Vivas i li ha retret no haver col·laborat en cap moment amb el govern espanyol per resoldre la situació. "La realitat és que el senyor Vivas, més enllà de la seva gira per televisions, no ha col·laborat amb el govern espanyol en cap moment", ha afirmat en una entrevista a TVE. "És molt preocupant que qui més hauria de posar propostes damunt la taula per resoldre-ho, que és el president de Ceuta, sigui qui més dificultats posa perquè puguem resoldre-ho", ha conclòs.