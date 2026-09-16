La jutgessa cita el president de Ceuta a declarar pel cas de l'entrada massiva de migrants

La jutgessa de l’Audiència Nacional (AN), María Tardón, ha citat a declarar com a testimonis el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas i l’excap de gabinet de la delegació del govern espanyol a la ciutat autònoma, Gonzalo Sanz, en la causa que investiga l’entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma de finals de juliol.\r\n\r\nEn un escrit aquest dimecres, la magistrada cita Vivas el pròxim 30 de setembre i Sanz l’1 d’octubre, dia en què també acorda demanar declaració al testimoni en cap de la Policia Local de Ceuta. Tardón reclama a nombrosos organismes policials i militars les “alertes i anàlisis de riscs” que poguessin haver emès en relació amb els fets, així com els “destinataris i mitjans” utilitzats per la seva comunicació i difusió”.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nLa crisi de Ceuta arriba al Reial Madrid: Mbappé i Vinícius es neguen a lluir la samarreta de suport Marc Orts i Cussó\r\n\r\n