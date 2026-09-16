La crisi de Ceuta arriba al Reial Madrid: Mbappé i Vinícius es neguen a lluir la samarreta de suport

Kylian Mbappé, Vinícius Jr i Ibrahima Konaté van optar per arromangar-se la samarreta de suport a Ceuta amb què el Reial Madrid va fer sortir al camp als seus jugadors en el partit d'aquest dimarts contra l'Elx. Els tres futbolistes es van desmarcar de la campanya i van amagar el missatge "Tots som verats -el peix característic de l'estret de Gibraltar i el nom popular que reben els ceutís-. Ceuta i els seus cavallers del mar".
Diversos clubs de la Lliga han lluït aquesta samarreta les últimes jornades a l'hora de sortir al terreny de joc, però es tracta d'una campanya informal que depèn de l'adhesió dels clubs. Per exemple, el Llevant ho va fer en el partit contra el Barça de la jornada 5, però els blaugranes no. De fet, el Barça ha descartat fer-ho més endavant.
En el cas del Reial Madrid, van estrenar el gest aquest dimarts a l'Estadi Martínez Valero d'Elx, però no tots els jugadors s'hi van cenyir. Mentre els il·licitans formaven tots amb les samarretes, els blancs van tenir tres forats a la fila de suport a Ceuta, com diu la samarreta.
Segons fonts del Reial Madrid consultades per diversos mitjans, el club va donar llibertat als futbolistes per posar-se o no la samarreta. Si bé, en comptes de no lluir-la, Mbappé, Vinícius i Konaté van optar per posar-se-la, però arromangar-se-la, de manera que tapaven el missatge, però feien evident el seu desacord amb la mesura.
Crítiques als jugadors: "Falta de respecte"
El gest ha aixecat polseguera i múltiples aficionats madridistes i mitjans de Madrid han criticat els jugadors. Una de les veus més contundents ha estat la del periodista de la COPE Juanma Castaño, que ha reblat que "li van faltar al respecte al Reial Madrid". "Em sembla fatal, això què és? No estàs obeint al club", ha denunciat en antena.
El Barça no se suma a la campanya
Al seu torn, el Barça no ha lluït la samarreta en cap partit i no té previst fer-ho en cap moment. Es tracta d'una iniciativa promoguda per l'Associació Valenciana d'Empresaris, que va plantejar-la als clubs del País Valencià i va consultar a La Liga. El Llevant, el Vila-reial i l'Elx la van lluir ràpidament i altres clubs com el Reial Madrid s'hi van sumar més endavant. Si bé, molts altres clubs s'hi han quedat al marge.