Manel del Río deixa de ser el director general del Barça

Manel del Río deixarà de ser el director general del Barça, segons ha avançat el diari Ara. Del Río ja s'ha acomiadat del comitè de direcció del club, i també ha comunicat ja la seva decisió al president Joan Laporta. Així, l'actual director general de l'entitat blaugrana deixarà el càrrec a finals d'aquest mes.\r\n\r\nSegons les fonts consultades per l'Ara, la posició de Del Río l'ocuparà de manera provisional Sergio Serrano, que actualment és el director financer del club. La sortida de Del Río ha estat "de mutu acord", i l'entitat blaugrana valora positivament "la gran feina" feta.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nFlorentino Pérez, citat al jutjat per la querella del Barça per calúmnies Pau Espí Solé\r\n\r\n