Florentino Pérez, citat al jutjat per la querella del Barça per calúmnies

Florentino Pérez haurà de comparèixer el 25 de novembre als jutjats de Madrid en el marc de l’acte de conciliació previ a la possible querella criminal que el Barça va anunciar contra el president del Reial Madrid. El club blaugrana va presentar al juny una demanda de conciliació després de les declaracions en què Pérez acusava el club blaugrana d’haver "robat 7 lligues" al Madrid i ho vinculava directament amb el cas Negreira i una suposada compra d'àrbitres. El procediment és el pas previ a la formalització d’una querella per un delicte de calúmnies, tipificat a l’article 205 del Codi Penal.
El Barça reclama a Florentino Pérez que es retracti de les seves afirmacions; en concret, de quan va assenyalar que un grup d’àrbitres havia rebut diners del club català amb l’objectiu d’alterar la competició o, sinó, que identifiqui els col·legiats que, segons les seves afirmacions, haurien rebut aquests pagaments. El Barça també exigeix que, si Florentino assenyala uns àrbitres en concret, especifiqui en quin partit i en quina acció del joc hauria estat objecte de la presumpta corrupció denunciada.
En el moment que es va presentar la demanda, el darrer mes de juny, Rafa Yuste, que era el president en funcions del club blaugrana, ja va advertir que, si la petició de conciliació no era "degudament atesa", presentaria "la corresponent querella criminal" contra el president del Reial Madrid.
Durant l'esperpèntica roda de premsa del 12 de maig, Florentino Pérez va assegurar que el Barça "sempre era beneficiat" pels àrbitres: "Els socis del Madrid estan amb mi en la meva guerra contra Negreira", va afirmar. A més, el president blanc també va assegurar que el club estava preparant un "dossier de 600 pàgines" per presentar-lo davant la UEFA; cinc mesos després, però, encara no hi ha rastre d'aquest document.