El decret d'habitatge vol prohibir als fons voltor la compra especulativa i limitar desnonaments

El decret d'habitatge que prepara el govern espanyol arran de l'onada de mobilitzacions al carrer pel desnonament de la Maricarmen a Madrid preveu prohibir als fons voltor la compra especulativa de pisos, introduir bonificacions fiscals per als propietaris que abaixin el preu i regular els lloguers de temporada, entre altres. Amb aquest conjunt de mesures, Pedro Sánchez vol convèncer tant Junts i PNB com Sumar i ERC abans del Consell de Ministres d'aquest dimarts, mentre els acampats continuen a la Puerta del Sol de Madrid i les manifestacions s'estenen per Catalunya i tot l'Estat.
Segons han avançat diversos mitjans i han confirmat fonts del Ministeri d'Habitatge a l'ACN, el decret també estudia augmentar l'IVA dels pisos turístics i rebaixar-lo per a la construcció d'habitatge protegit. Tanmateix, planteja incorporar ajudes per a la compra d'un primer habitatge.
Sumar, el soci de govern de Sánchez, ha reaccionat a les mesures amb fredor i ha lamentat que "encara estem lluny d'un reial decret Maricarmen que sigui satisfactori i que es pugui aprovar al Consell de Ministres". Una línia que ha compartit Podem. En aquest sentit, la ministra de Sanitat i portaveu de Més Madrid, Mónica García, ha exigit que s'inclogui la prohibició dels desnonaments de població vulnerable, expulsar els fons voltor i la pròrroga dels contractes de lloguer amb renovació automàtica.
Paral·lelament, l'acampada a la Puerta del Sol ha crescut i ja hi ha prop de 350 tendes instal·lades. De la mateixa manera que els manifestants que han tallat els carrers a Barcelona a primera hora d'aquest dilluns, els concentrats reclamen la suspensió dels desnonaments sense alternativa residencial i la congelació dels lloguers.
El decàleg de mesures que prepara Sánchez
Tot i que el decret llei encara està sobre la taula de negociació del govern espanyol amb els socis, aquestes són les 10 mesures que estan més avançades i que han transcendit:
- Prohibició de la compra especulativa dels fons voltor.
- Protecció contra desnonaments.
- Estabilització del preu dels contractes de lloguer.
- Regulació del lloguer de temporada.
- Augment de l'IVA dels pisos turístics.
- Reducció de l'IVA de la construcció d'habitatge protegit amb qualificació permanent.
- Bonificacions fiscals per als propietaris que abaixin els preus del lloguer.
- Bonificacions fiscals per als llogaters.
- Ajudes per a la compra del primer habitatge.
- Blindatge del parc públic estatal d'habitatge.
Mobilitzacions per al decret Maricarmen a tot l'Estat
Tot plegat, en una nova jornada de mobilitzacions a tot l'Estat. Hi ha convocades accions de protesta a Barcelona, Sevilla, Saragossa, Múrcia i Astúries. Pel que fa a la capital catalana, el Sindicat de Llogateres ha convocat una concentració a les 19 hores davant del Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la presència de Sánchez a la ciutat.
A Madrid, Sumar, Podem, ERC, EH Bildu i el BNG han convocat una roda de premsa a les portes de l'hospital Gregorio Marañón, on continua ingressada Maricarmen, la dona de 87 anys desnonada dimecres passat. També hi ha previstes declaracions del Sindicat d'Inquilines a la Puerta del Sol. A més, la família de Maricarmen es reunirà aquest dilluns amb l'Ajuntament de Madrid per abordar una possible solució residencial per a la dona.