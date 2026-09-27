Els menors tutelats no poden jugar a futbol federat a Catalunya: «És una discriminació inacceptable»

Els menors tutelats per la Generalitat que viuen en Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE) no poden jugar a futbol federat a Catalunya, i els que són d'origen estranger topen amb moltes dificultats a l'hora de tramitar la llicència. Ho denuncien diversos clubs i els mateixos CRAE consultats per Nació. Alerten que es tracta d'una "discriminació intolerable" cap a un sector de la població especialment vulnerable i que podria trobar en els espais esportius i de lleure un entorn segur on desenvolupar-se, i superar la barrera de l'exclusió.
El Síndic de Greuges de Catalunya ha rebut queixes al respecte i té el cas sobre la taula, i demana a la secretaria general de l'Esport, a la direcció general de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència -l'antiga DGAIA- i a la Federació Catalana de Futbol (FCF) que treballin conjuntament per buscar una solució. El secretari general del Departament d’Esports, Abel García, justifica que el problema depèn principalment de la FIFA. La qüestió és que, mentrestant, ja fa diverses temporades que aquests menors no poden competir amb els companys d'equip i s'han de conformar a entrenar amb el grup. Com a molt, poden jugar en lligues escolars no federades al marge de la FCF.
"L'esport i la cultura són eines fonamentals per treballar amb aquests joves i, quan també s'hi veuen exclosos, es converteix en un nou focus de frustració i desmotivació", explica l'Oriol, educador social d'un CRAE amb diversos menors en aquesta situació. No es pot concretar ni la seva identitat ni el centre per motius de protecció a la infantesa. Al seu torn, Marc Frochoso, coordinador de l'àrea socioeducativa de l'AE Babar, un dels clubs afectats, afegeix que el cas dels menors estrangers no tutelats és similar i, tot i que ells sí que acaben podent jugar, s'han arribat a perdre les primeres jornades de lliga perquè els tràmits són complexos i els demanen molta documentació sovint inaccessible.
L'entramat normatiu que no permet jugar als menors tutelats
Els menors tutelats són des d'estrangers no acompanyats fins a fills nascuts a Catalunya de pares a qui se li ha retirat la custòdia, entre moltes altres casuístiques. Arriben als CRAE per causes diverses, moltes traumàtiques. Malgrat que l'objectiu és que hi estiguin el menor temps possible, la dificultat per trobar famílies d'acollida, reubicar-los amb altres familiars o destinar-los a pisos tutelats fa que molts acabin marxant quan arriben a la majoria d'edat. Això els aboca a una etiqueta permanent en la majoria d'espais com l'escola i l'entorn social, i ara també a l'esport i l'oci.
Es veuen afectats de manera col·lateral pel reglament sobre l'estatut i la transferència de jugadors que la FIFA va aprovar el 2009 per protegir els menors d'edat de pràctiques mercantils perjudicials en la transferència i l'adquisició de jugadors a escala global que, en alguns casos, resultava amb joves abandonats en països lluny de casa. Aquest reglament va comportar sancions contundents contra diversos clubs de primer nivell com el Manchester City o el Chelsea i és extensiva a tots els equips de futbol de qualsevol modalitat, també del futbol sala i el futbol platja, que a Catalunya depenen de la FCF i la Federació Espanyola (RFEF).
La norma de la FIFA s'ha d'aplicar de manera que no contradigui l'article 9 de la llei estatal 39/2022, de 30 de desembre, de l'esport, que estableix el deure de promoure la pràctica esportiva de les persones estrangeres que tinguin residència legal a l'Estat i, sobretot, en el cas dels menors. Per això, contempla diversos requisits específics referents a la situació dels pares o al temps d'empadronament que els menors tutelats no poden complir i que poden ser complicats de satisfer per altres menors estrangers no tutelats. Per tant, molts es queden fora de la competició federada.
La FIFA contempla erròniament els menors tutelats com "refugiats de guerra"
Hi ha, però, un escull que és definitiu. En el tràmit per validar la llicència federativa dels menors tutelats, la FIFA no contempla cap categoria de ciutadà que s'adeqüi a la realitat dels menors tutelats i els encaixa a la de "refugiats de guerra" o "asilats polítics", la qual cosa no són i, en conseqüència, no poden validar. Per entendre-ho, cal saber que els casos administrativament senzills de tramitació de llicència federativa, com els d'un infant català, de pares catalans i nascut a Catalunya, els gestiona directament la FCF. Si tenen algun matís o circumstància especial, pot passar també pel filtre de la RFEF i, finalment, si el cas té una complexitat important, es trasllada a la FIFA.
Els clubs denuncien "violència burocràtica"
"Ens han arribat a demanar certificats de defunció de pares que van perdre la vida a la guerra de Síria", explica Frochoso. Denuncia "violència burocràtica" cap als clubs, que han de gestionar una gran càrrega administrativa amb repetides denegacions per motius tècnics "inassolibles" i lamenta que s'han hagut d'autorganitzar amb altres entitats en la mateixa situació davant "l'abandonament" de l'administració. Alguns expliquen que han hagut d'acompanyar els pares a regularitzar la seva situació per poder inscriure els fills.
García coincideix en el fet que no es pot donar per fet que tots els requisits siguin proporcionats ni que tot el procés sigui assumible sense revisar els casos, tot i que subratlla que es tracta de requisits que la FCF ha d'exigir necessàriament d’acord amb la reglamentació de la FIFA. En aquest sentit, expressa el compromís del Govern de garantir l'accés a l'esport federat en igualtat de condicions, tot i que matisa que el reconeixement d'aquest dret "no comporta una llicència automàtica" i defensa que cal revisar bé cas per cas.
Sigui com sigui, mentre aquest problema burocràtic no es resol, els menors tutelats per la Generalitat no poden jugar a futbol federat a Catalunya i, els més entusiastes, s'han de conformar a acompanyar el seu equip i animar des de la grada. Totes les parts comparteixen a Nació el desig i el compromís per trobar una sortida que permeti garantir-los l'accés a la competició federada, però la situació es troba en un punt mort des de fa anys.