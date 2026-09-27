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Turull recorda que «parar els peus als fons voltor no està renyit amb protegir el petit propietari»

Política

  • El secretari general de Junts, Jordi Turull, en una atenció als mitjans a la plaça de Sants de Barcelona -

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Publicat el 27 de setembre de 2026 a les 10:37

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha parlat de les converses amb el PSOE per desbloquejar el decret d'habitatge i ha recordat a la Moncloa que "parar els peus als fons voltor no està renyit amb protegir el petit propietari". "Hem d'aconseguir que els petits propietaris tinguin seguretat jurídica i estímuls fiscals per posar els pisos a preu de lloguer", ha reclamat en una entrevista a El Nacional.

"Perquè el que estan fent és criminalitzar-los i que acabin fastiguejats per la inseguretat jurídica que hi ha fruit d'aquest postureig d'un atrinxerament ideològic", ha continuat el secretari general de Junts.

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