Turull recorda que «parar els peus als fons voltor no està renyit amb protegir el petit propietari»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha parlat de les converses amb el PSOE per desbloquejar el decret d'habitatge i ha recordat a la Moncloa que "parar els peus als fons voltor no està renyit amb protegir el petit propietari". "Hem d'aconseguir que els petits propietaris tinguin seguretat jurídica i estímuls fiscals per posar els pisos a preu de lloguer", ha reclamat en una entrevista a El Nacional.\r\n\r\n"Perquè el que estan fent és criminalitzar-los i que acabin fastiguejats per la inseguretat jurídica que hi ha fruit d'aquest postureig d'un atrinxerament ideològic", ha continuat el secretari general de Junts.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nMilers de persones clamen a Madrid contra els desnonaments i acaben amb una acampada a Sol Pau Espí Solé\r\n\r\n