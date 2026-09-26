El jutge Peinado es jubila després d’enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular

El jutge Juan Carlos Peinado, conegut per assumir el cas de Begoña Gómez, es jubila aquest diumenge després d'haver enviat la dona de Pedro Sánchez a judici pels delictes de malversació i tràfic d’influències. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dissabte la retirada forçosa per edat del magistrat als 72 anys, l'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Gairebé desconegut per a l'opinió pública abans d'assumir el cas de Gómez, Peinado ha posat punt final a la seva carrera judicial tancant una instrucció que ha marcat l'agenda política i iniciada fa més de dos anys arran d’una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias.
El BOE d'aquest dissabte fa públic l'acord del 23 de juny del 2026 de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) on es declara la jubilació forçosa del magistrat Juan Carlos Peinado García, titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid, en complir l'edat legalment establerta el dia 27 de setembre del 2026.
Denúncia de Manos Limpias l'abril del 2024
El cas de Begoña Gómez es remunta a l’abril del 2024, quan el pseudosindicat Manos Limpias va presentar davant els jutjats de Madrid una denúncia contra Gómez per “recomanar o avalar amb la seva firma a empresaris que es presentaven a licitacions públiques” fent servir la seva condició d’esposa de Sánchez.
Peinado, titular del jutjat d’instrucció número 41 de Madrid, va assumir el cas i va obrir diligències contra Gómez per delictes de tràfic d’influències i corrupció en els negocis per les seves activitats professionals a la Universitat Complutense de Madrid (UCM) -on va codirigir una càtedra- i a l’Institut d’Empresa (IE).
L’inici de la investigació va sacsejar l’escenari polític després que Sánchez anunciés que es prenia cinc dies de reflexió a través de la seva carta a la ciutadania. “No em causa rubor dir que soc un home profundament enamorat de la meva dona i que viu amb impotència el fang que s’escampa sobre ella dia si i dia també”, va apuntar.
Des de llavors, el magistrat ha ampliat els delictes a Gómez de forma successiva: l’octubre del 2024 la va acusar d’apropiació indeguda i d’intrusisme professional, i l’agost de 2025 de malversació. L’abril del 2026, Peinado va decidir posar fi a la instrucció retirant el delicte d’intrusisme professional.
En el marc de les múltiples línies d’investigació obertes dins la causa, Peinado va demanar investigar el ministre de Justícia, Félix Bolaños -petició que el Tribunal Suprem (TS) va denegar per falta d’indicis- i el delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín Aguirre, de qui l’Audiència de Madrid en va arxivar la causa.
De fet, l’Audiència de Madrid ha deixat sense efecte algunes de les seves resolucions. El desembre de 2025 va impedir que reclamés tots els correus que Gómez “va rebre i enviar des de la Moncloa”, i mesos més tard va retirar dos dels delictes pels quals Peinado la volia jutjar: el de corrupció en els negocis i apropiació indeguda.
“Persecució política”
Els moviments de Peinado han marcat bona part de l’agenda política espanyola els darrers dos anys. Tant el PSOE com el govern espanyol han condemnat la instrucció de Peinado qualificant-la de “persecució política”, mentre que el PP i Vox l’han utilitzat com a argument per reclamar la dimissió de Sánchez.
Per part de l’executiu espanyol, Bolaños ha emès diferents queixes al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) -totes arxivades- en relació amb l’actitud “reprovadora” que el jutge va mantenir amb ell quan el va interrogar com a investigat a la Moncloa. Aquest divendres, el ministre va acusar el CGPJ de buscar "la impunitat total" de Peinado.
Escortes de Gómez i Ferran VII
Entre les polèmiques de la instrucció hi ha les afirmacions que el magistrat va fer aquest estiu sobre els escortes de Gómez. Concretament, va insinuar que “podrien col·laborar en una eventual fugida de la investigada” i va acordar retirar-li el passaport al·legant risc de fuga.
Les paraules de Peinado van propiciar queixes entre els sindicats policials -elevades al CGPJ-, que van provocar que el jutge matisés les seves paraules, assegurant que no pretenia “ofendre” els agents. Tanmateix, la justícia va concloure que les paraules de Peinado no constituïen cap falta disciplinària.
Coincidència amb l’agenda internacional de Sánchez
La instrucció de Peinado també s’ha caracteritzat per la coincidència dels seus escrits amb l’agenda internacional de Sánchez. Entre d’altres, va processar Gómez quan tots dos estaven de viatge institucional a la Xina o va ampliar la seva imputació quan es trobaven a l’Índia, també de viatge oficial.
També va decidir investigar Bolaños quan Sánchez participava en la cimera de l’OTAN a la Haia, el juny de 2025, i va impedir que Gómez viatgés a la cimera d’enguany, celebrada a Ankara (Turquia) el juliol. La decisió d’aquest passat dilluns de Peinado d’enviar Gómez a judici va enganxar el president a l’assemblea de l’ONU a Nova York.
Judici amb jurat popular
Després de més de dos anys d'instrucció, Peinado va acordar aquest dilluns enviar Gómez a judici amb jurat popular juntament amb la seva assessora, Cristina Álvarez, que serà jutjada per malversació de fons públics. El magistrat va elevar l'expedient a l'Audiència Provincial de Madrid, que és qui s'encarregarà del futur judici.