El nou director general dels Mossos, condecorat per la Guàrdia Civil

Ferran López, nou director general dels Mossos, ha estat condecorat amb la Gran Creu de l'Orde del Mèrit de la Guàrdia Civil, tal com apareix publicat aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat. La decisió, a proposta del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es va aprovar al consell de ministres de dimarts i avui s'ha fet oficial. El reconeixement premia les "accions o conductes d'extraordinari relleu que afectin el prestigi del Cos de la Guàrdia Civil i l'interès de la Pàtria".
La decisió del consell de ministres arriba poques setmanes després que s'hagi fet efectiu el nomenament de López com a nou responsable polític dels Mossos, en substitució de Josep Lluís Trapero. Comissari amb llarga trajectòria a la policia catalana, va ser l'encarregat de pilotar el cos durant l'aplicació de l'article 155, els anys 2017 i 2018. També ha passat pel Barça, com a responsable de seguretat, i abans de fer el salt a la política era el responsable de la coordinació entre Mossos i les forces de seguretat espanyoles, a Madrid.
El seu nomenament com a director general de la Policia no ha agradat a l'oposició, que considera que la consellera d'Interior, Núria Parlon, comet el mateix error de situar un uniformat en un càrrec polític, com va passar amb Trapero. Entre les prioritats de López hi ha "ajustar" alguns plans en marxa per adaptar-los a la situació del país i té previst encarregar una auditoria a Trapero per saber què s'està fent en matèria de policia de proximitat.
En clau política, el principal repte de López serà calmar les aigües a Interior després de la sortida de l'exdirector general per discrepàncies amb la consellera. D'entrada, el responsable de la Comissaria General d'Informació ja va desmarcar-se de Parlon per defensar la infiltració de dues agents en una assemblea de mestres. L'oposició ja n'ha demanat la destitució.