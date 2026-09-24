Feijóo proposa un IVA del 0% pels aliments bàsics i rebaixar el de l’energia del 21% al 10%

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat aquest dijous una rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics fins al 0% i reduir del 21% al 10% el de l’energia. En una intervenció aquest dijous, el popular ha concretat que la rebaixa dels aliments inclourà la llet, els formatges, els olis, les fruites, les verdures, la carn, el peix i les conserves.\r\n\r\nFeijóo també ha proposat duplicar les desgravacions a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per cada fill passant de 2.400 a 4.800 pel primer fill; de 2.700 a 5.400 pel segon; de 4.000 a 8.000 el tercer i de 4.500 a 9.000 el quart i els següents. Així, ha demanat al govern espanyol que “abandoni el triomfalisme” i l’ha acusat de convertir Espanya en un lloc “inhabitable”.\r\n