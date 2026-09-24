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Rufián afirma que és «un error» que el govern espanyol negociï amb Junts els «límits» de les polítiques d’habitatge

Política

  • Gabriel Rufián, al Congrés dels Diputats -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de setembre de 2026 a les 14:18
Actualitzat el 24 de setembre de 2026 a les 14:19

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat aquest dijous que és “un error” que el govern espanyol negociï amb Junts els “límits” de les polítiques d’habitatge. “Els altres (govern i esquerres) han de ser qui, després de negociar, imposin a Junts què fer amb l’habitatge", ha afirmat.

"I si Junts no ho vol votar, que es retratin i que continuïn enfonsant-se a les enquestes perquè mai un partit al servei dels voltors immobiliaris tingui la influència que té aquesta gent”, ha dit el dirigent republicà a les xarxes. L’avís de Rufián arriba mentre el PSOE, el Ministeri d’Habitatge i Junts mantenen contactes per desencallar el nou decret que el govern espanyol s’ha compromès a aprovar tan aviat com sigui possible.

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