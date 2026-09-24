Rufián afirma que és «un error» que el govern espanyol negociï amb Junts els «límits» de les polítiques d’habitatge

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat aquest dijous que és “un error” que el govern espanyol negociï amb Junts els “límits” de les polítiques d’habitatge. “Els altres (govern i esquerres) han de ser qui, després de negociar, imposin a Junts què fer amb l’habitatge", ha afirmat.\r\n\r\n"I si Junts no ho vol votar, que es retratin i que continuïn enfonsant-se a les enquestes perquè mai un partit al servei dels voltors immobiliaris tingui la influència que té aquesta gent”, ha dit el dirigent republicà a les xarxes. L’avís de Rufián arriba mentre el PSOE, el Ministeri d’Habitatge i Junts mantenen contactes per desencallar el nou decret que el govern espanyol s’ha compromès a aprovar tan aviat com sigui possible.\r\n