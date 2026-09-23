Un miler de persones es concentren a Barcelona contra el desnonament de Maricarmen

Unes 1.200 persones, segons la Guàrdia Urbana, es concentren aquest dimecres a la tarda davant de la delegació del govern a Barcelona per protestar contra el desnonament de Maricarmen, una dona de 87 anys, a Madrid. Convocats per la Confederació de Sindicats d’Inquilines, que ha fet una crida a mobilitzar-se en 12 ciutats de l’Estat, els manifestants han portat una gran pancarta amb el lema "Per totes les Mari Carmen".
Els Sindicats d’Inquilines assenyalen el Govern en aquest cas perquè té "en un calaix el Reial decret llei d’habitatge", anunciat al juny, i també el PP, Vox i Junts, per haver votat en contra de la moratòria dels desnonaments.
La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha declarat als mitjans que no es pot continuar normalitzant aquesta "barbàrie absoluta" i ha assenyalat que, amb les lleis adequades, la situació es podria haver evitat. Per això, considera que el govern espanyol n’és responsable.
En aquest sentit, ha llançat un "ultimàtum" a l’executiu i ha apuntat que té fins dimarts vinent per aprovar un decret amb mesures que evitin que situacions com aquesta es tornin a produir. En cas contrari, ha assegurat que el moviment es dirigeix cap a una vaga general. "No podem esperar més. El que ha passat avui és una situació límit i un punt d’inflexió. Si dimarts no veiem aquest decret aprovat, farem una vaga general", ha insistit.
Per la seva banda, la portaveu del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez, ha recordat el cas d’Olga , una companya del sindicat que la setmana passada "es va llevar la vida després d’haver patit un desnonament", i ha remarcat la importància d’assenyalar els responsables d’aquesta situació. "Assenyalem tots els partits polítics responsables del problema de l’habitatge i aquí és important que la classe treballadora prenguem partit i que, sobretot, el moviment per l’habitatge construïm un mur contra la reacció i l’avenç de la dreta i l’extrema dreta", ha remarcat.
Milers de persones es manifesten a Madrid
Milers de persones (10.000, segons la delegació del govern espanyol a Madrid) també s’han manifestat aquest dimecres al vespre al centre de Madrid per protestar contra el desnonament de Maricarmen, expulsada per un fons voltor del pis del Retiro on vivia des de feia set dècades. Convocats pel Sindicat de Llogateres, els manifestants s’han concentrat davant l’àtic adquirit per la Comunitat de Madrid al passeig del General Martínez Campos, on han tallat el trànsit i han demanat la dimissió de la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso.