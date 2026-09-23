Barcelona prova un sistema per millorar la convivència entre vianants i vehicles

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una prova pilot per millorar la convivència entre vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) en espais de plataforma única amb molta afluència. La iniciativa, integrada en el projecte europeu Reallocate, incorpora un sistema tecnològic amb càmeres i sensors que mesura en temps real el flux i la densitat de vianants i, quan se superen uns llindars prèviament definits, una pantalla emet missatges d'advertència perquè els usuaris extremin la precaució.\r\n\r\nEn concret, la prova es desplegarà dues setmanes al carrer Gran de Sant Andreu, on el sistema funcionarà entre el 23 de setembre i el 4 d’octubre. Posteriorment, la instal·lació es mantindrà dues setmanes més a l'altre emplaçament seleccionat, al carrer de Consell de Cent, en el tram comprès entre el passeig de Gràcia i la rambla de Catalunya, on estarà activa del 12 al 25 d’octubre.\r\n\r\nL’actuació inclou un tòtem informatiu amb una pantalla de missatges variables i panells explicatius sobre la normativa de circulació, les característiques de la prova i els seus objectius. També s’hi ha habilitat un enllaç perquè els usuaris puguin participar en una enquesta i valorar si la mesura contribueix a incrementar la percepció de seguretat en aquests espais.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nConvoquen protestes a Barcelona pel suïcidi de l'Olga, la «brutalitat policial» i el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid David Cobo\r\n\r\n