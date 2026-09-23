Josep Juanpere i Isak Andic, dos amics i socis amb una mort sota sospita

L'elit barcelonina torna a estar sota el focus dels Mossos d'Esquadra per un altre presumpte assassinat. Encara en ple terratrèmol per la mort d'Isak Andic, amb la investigació en marxa del fill Jonathan com a únic sospitós, la policia catalana ha detingut aquest dimecres la parella de Josep Juanpere per la seva relació amb la mort de l'arquitecte a Baqueira el 26 de desembre de 2025, per Sant Esteve.
Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la regió de l’Alt Pirineu i Aran creuen que la mort del reconegut arquitecte a la seva segona residència no va ser provocada per un infart, com es va dir en un primer moment. Per contra, sospiten de la parella, una dona madrilenya de 65 anys, que estava amb ell en el moment dels fets i va ser qui va avisar als serveis d’emergència.
El cas està sota secret de sumari al jutjat de Vielha, però l'arrest de la parella ha encès les alarmes en l'alta societat, especialment sensible després de la mor d'Andic, amb qui tenia una relació d'amistat, tal com confirmen a Nació fonts de l'entorn. A més, havien treballat junts en diversos projectes personals d'Andic i de Mango.
Juanpere va dissenyar el centre logístic de Mango
Juanpere és el cofundador de GCA Architects, el bufet amb el qual va dissenyar el centre logístic de Mango a Lliçà d'Amunt, una nau de 93.000 metres quadrats destinada a la distribució i emmagatzematge robotitzat dels productes de l'empresa. Des del 2016, és el cor de Mango i s'hi dissenyen, fan patrons, proven en models, tenen exposades peces i construïts interiors de botigues per explorar maneres d’exposar el producte. També hi celebren rodes de premsa i, en total, hi treballen unes 2.000 persones.
El Nirvana Formentera, el veler d'Andic, també és obra de Juanpere
D'altra banda, Andic també va cridar a Juanpere quan, el 2008, va voler construir el seu veler. Es tracta del Nirvana Formentera, que va arribar a ser l'embarcació privada més gran de bandera espanyola, amb 53,5 metres d'eslora. Andic va optar per matricular-lo a l'Estat, mentre que la majoria de grans fortunes busquen banderes de països amb una fiscalitat més favorable, la qual cosa li va garantir el graó més alt del podi.
Com explica Vanitatis, el veler ha estat la seu de grans festes de l'alta societat, amb convidats d'honor de tota mena com el mateix Juanpere o Jaime de Marichalar, així com de gran part de la família. Té capacitat per 12 convidats amb les respectives suites, i té dos menjadors, una cuina moderna, rebost i cambres per a la tripulació.
Un grup d'amics de l'alta societat
Juanpere i Andic formaven part d'un grup d'amics més extens de l'alta societat barcelonina. Un grup en què, entre altres integrants, també hi ha Emilio Cuatrecasas, advocat i empresari català que actualment és president d'honor del bufet d'advocats Cuatrecasas i en fou president executiu entre el 2002 i el 2014. Amb la mort de Juanpere, va compatir diversos textos a les xarxes socials i a La Vanguardia per homenetjar-lo i expressar la seva admiració cap a ell.