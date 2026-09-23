Renfe apunta a les pluges i les obres com a hipòtesis de l'esfondrament del sostre de Fabra i Puig

Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions provocades per les obres recentment iniciades a l'estació Fabra i Puig com a possibles hipòtesis de l'esfondrament del sostre d'aquest dimarts al vespre. L'operador ha explicat que arran dels més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona, s'hauria generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre, de canyís i de més de cent anys, i hauria augmentat el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i als treballs que es duen a terme al paviment, és el que haurien provocat que caigués el sostre ahir a la tarda, deixant tres ferits en estat lleu.
Segons ha explicat el director d'Estacions de Renfe, Javier Domènech, es retirarà tota la coberta i s'ampliarà el contracte de les obres per reparar l’estació, que es mantindrà tancada fins que se’n pugui garantir la seguretat. Domènech ha comparegut davant dels mitjans aquest dimecres al migdia, després que tècnics i especialistes n'hagin inspeccionat els danys durant el matí.
El responsable de Renfe ha explicat que la suma de la humitat elevada a la cambra entre la coberta i el fals sostre i l'augment de pes del guix haurien fet que el canyís que el sostenia cedís. Alhora, ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Domènech, però, ha remarcat que tot això són "hipòtesis" i que l'objectiu és esclarir què va passar realment. Així mateix, ha recordat que els treballs de remodelació de l’estació s'havien iniciat aquest dilluns en una altra zona de l'estació i que no s'estava intervenint sobre el sostre.
Sense esquerdes abans de començar les obres
D’altra banda, Domènech ha assegurat que durant les visites prèvies a l'inici de les obres no es va detectar cap anomalia que fes pensar que calia actuar sobre la coberta, més enllà d'un enfosquiment que es preveia solucionar amb una capa de pintura. Tampoc durant els treballs van observar esquerdes o indicis que poguessin anticipar l'incident. En el moment que va caure el fals sostre, ha afegit, no hi havia cap treballador a l'interior de l'estació.
Reparació de la coberta
Davant la incidència, Renfe ha decidit que retirarà completament la coberta per si hi ha altres parts en mal estat, i ampliarà el contracte de les obres per poder reparar-la. El responsable de l'operadora ha explicat que encara falta analitzar el canyís i l'estructura de fusta per acabar de determinar-ne l'estat i les possibles patologies.
Segons el resultat de la inspecció, els treballs podrien requerir més temps o bé es podrien fer reforços que permetessin reobrir l'estació amb garanties. "Intentarem fer-ho al més aviat possible", ha afirmat, tot i que ha subratllat que la instal·lació no tornarà a funcionar fins que es pugui garantir la seguretat dels usuaris.
Si les actuacions s'allarguen, Renfe estudia instal·lar xarxes de protecció o una coberta metàl·lica provisional per permetre recuperar el servei amb normalitat. "Els treballs s'hauran d'allargar el necessari perquè quedi en perfectes condicions i no torni a passar", ha dit.
Els trens de l'R4 no hi fan parada
Mentre l'estació continua tancada, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen. Els viatgers que hi tenen destinació han de baixar a la Sagrera i continuar el trajecte amb l'L1 del metro de Barcelona. Els maquinistes ho anuncien per megafonia abans d'arribar a Fabra i Puig. En aquest cas, Renfe ha decidit no habilitar cap servei alternatiu per carretera, tenint en compte la proximitat de la xarxa de metro i de l'estació d'autobusos.