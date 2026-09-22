Oques Grasses posa a la venda «les últimes entrades» per al seu comiat a l’Estadi Olímpic

Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als quatre concerts que oferirà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 5, 7, 9 i 10 d’octubre. Els organitzadors expliquen que les localitats s’han alliberat un cop definida la configuració definitiva de l’escenari.\r\n\r\nEls quatre concerts seran els últims de la trajectòria de la banda osonenca. En total, ja s’havien venut 220.000 entrades després d’exhaurir les tres primeres cites en pocs minuts. Les noves localitats es poden adquirir pels canals oficials i, segons l’organització, són "l’última oportunitat" per assistir als concerts.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl cantant d'Oques Grasses, Josep Montero, escollirà la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026 David Cobo\r\n\r\n