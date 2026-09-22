Investiguen un segon «segrest exprés» en ple carrer a Barcelona: alliberen la víctima ferida a Salt

Els Mossos d'Esquadra investiguen el segon segrest exprés en 48 hores a Catalunya. Tal com ha informat el diari Ara, després que cinc homes disfressats de falsos policies interceptessin dissabte un home a l'AP-7, aquest dilluns, diversos individus han segrestat un altre home en ple carrer al districte de Sant Martí de Barcelona.
El modus operandi és molt similar en ambdós casos, ja que els delinqüents van alliberar les víctimes poques hores després amb clars signes de violència i a molts quilòmetres de distància del punt del segrest. Pel que fa al segrest de Barcelona, la víctima ha aparegut amb ferides importants a Salt, al Gironès.
A més, han tornat a ser els testimonis del segrest a ple carrer de Huelva i a plena llum del dia qui han alertat al telèfon d'emergències 112. Si bé, els Mossos descarten de moment que hi hagi qualsevol relació entre els dos segrestos i investiguen les motivacions d'aquest segon incident.
El segrest a l'AP-7, un conflicte de drogues
Al seu torn, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis sobre la investigació del presumpte segrest d'un home a l'AP-7 apuntarien a un tema de drogues. Ha explicat que Mossos treballen en una investigació "precisa" sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. Sobre l'estat de la víctima, ha afirmat que és bo i que no té danys físics.
Els fets van tenir lloc cap a les 19.30 hores de dissabte passat entre Montornès i Vilanova del Vallès, quan cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula Policia escrita a l'esquena i la cara tapada van treure un altre home de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle.