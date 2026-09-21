S'inaugura a Barcelona l'exposició «Codi Gaudí» que permet entrar als edificis inèdits de l'arquitecte

L'exposició Codi Gaudí, l’experiència inèdita obre les portes aquest dimarts 22 de setembre a l’Espai Imagina de la Diagonal de Barcelona. La mostra combina documents, maquetes, projeccions i realitat virtual per mostrar no només els edificis que l’arquitecte va arribar a construir, sinó també alguns dels projectes desconeguts que van quedar sobre el paper. La proposta, impulsada per Mediapro Xperiences i comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la UPC, vol posar el focus en el mètode de treball de l’arquitecte.
Un dels espais més espectaculars de la mostra està dominat per tres pantalles de 15 per 5 metres, que amplien l’obra construïda d'Antoni Gaudí i la relacionen amb els quatre elements naturals i els símbols presents en els seus projectes. Però el recorregut també permet "entrar" en edificis que mai es van arribar a aixecar.
La Càtedra Gaudí de la UPC ha reconstruït diversos d’aquests projectes a partir de plànols, dibuixos, fotografies i documents històrics; entre els més destacats hi ha l’Hotel Attraction de Nova York, ideat per Gaudí el 1908. L'arquitecte va dissenyar un gratacel d'uns 150 metres que la investigació de Santana interpreta com un gran centre cultural amb auditori, sales d’exposicions i espais per a celebracions.
També es poden visitar virtualment altres projectes, com el paranimf de la Universitat de Barcelona o una font monumental que Gaudí va projectar el 1877 per a la plaça de Catalunya, amb una estructura de 24 metres d’alçada, escalinates, raigs d’aigua i una figura de Neptú.
Tocar la geometria de Gaudí
Mitjançant realitat virtual els visitants poden manipular models tridimensionals i experimentar amb les formes geomètriques que Gaudí utilitzava per crear estructures més eficients, resistents i lluminoses. La recreació parteix del taller que l’arquitecte tenia a la Sagrada Família, on estudiava el comportament de la llum i les ombres sobre les maquetes. Una claraboia orientada al sud i inclinada segons la latitud de Barcelona li permetia experimentar amb formes com hiperboloides i paraboloides sense haver de resoldre-les mitjançant equacions.
L’exposició també mostra com Gaudí estudiava l’òptica i l’acústica. Projectava llum sobre les maquetes per analitzar-ne el comportament i fins i tot estudiava com les campanades de la Sagrada Família es propagarien per Barcelona.
La investigació de la Càtedra Gaudí també ha permès reconstruir projectes dels quals gairebé no en quedaven documents. És el cas de les Missions Franciscanes de Tànger, els plànols originals de les quals van desaparèixer quan el taller de Gaudí va cremar durant la Guerra Civil. A partir d’una fotografia del dibuix original, de l’estudi de la planimetria, de la geometria reglada i de l’angle de les ombres, els investigadors n’han pogut deduir la forma i l’alçada.