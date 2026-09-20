Collboni fa una crida a les grans ciutats a unir-se per l'habitatge assequible

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani. En la introducció d'una taula rodona sobre habitatge assequible a la cimera Urban20 de la ciutat nord-americana, Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant de ciutats europees, i ara pretén que s'estengui a altres continents. Per a Collboni, el problema és global i els actors que hi juguen també ho són, com els grans fons especulatius o les plataformes de lloguer turístic.
En el segon dia de la cimera de ciutats, Collboni ha obert la sessió juntament amb una tinenta d'alcaldia de Nova York i la cap de govern de la Ciutat de Mèxic, Clara Brugada. Posteriorment, els alcaldes de Roma (Roberto Gualtieri), San Diego (Todd Gloria) i Rotterdam (Carola Schouten), i la tinenta d’alcaldia de Los Angeles (Dilpreet Sidhu); que han mantingut una conversa moderada per la secretària general de la Unió de Ciutats i Governs Locals (CGLU), Emilia Saiz.
En aquest panel l’alcalde ha exposat les principals polítiques d’habitatge que s’estan duent a terme a la ciutat de Barcelona, els efectes que tenen i ha defensat el dret a quedar-se dels veïns a les seves ciutats i barris. Així, a Barcelona ha dit que del 2014 al 2024 l'esforç per pagar un habitatge per a les famílies ha passat del 23 al 33% dels seus ingressos, ja que el lloguer ha augmentat un 78% i els preus de compra un 58%.
Collboni ha instat els representants locals a fer un "canvi de concepció" i veure el problema de l'accés a l'habitatge com un problema global. Ha dit que el dret a l'habitatge és un dret social i humà que ha d'estar per sobre dels béns financers. En aquest sentit, ha posat l'exemple de Barcelona a l'hora de buscar solucions: posar topalls al preu del lloguer, cosa que ha permès reduir un 5% el preu en dos anys, i prohibir a partir del 2028 els apartaments turístics, un miler en total.
D'aquesta manera es vol "combatre el que causa l'expulsió: l'absència de regulació i protecció, les plataformes de lloguer turístic i els fons especulatius". Si no se soluciona el problema de l'habitatge, ha dit, es donen ales als extremismes, sobretot als d'extrema dreta, ja que la ciutadania perd la confiança en la democràcia i les possibles solucions que aquesta pot aportar.
Com que el problema és global, ha dit, la resposta també ho ha de ser, i vol copiar l'experiència europea de Mayors for housing a la resta del món. De moment, ja s'ha començat a debatre a les institucions europees una regulació global dels preus de l'habitatge, i Collboni vol que això també arribi a altres institucions internacionals, com passa amb el canvi climàtic.