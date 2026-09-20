Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació del Prat a Barcelona: «Ni ara ni mai»

Milers de persones s’han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona contra el projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l’organització eleva aquesta xifra fins a més de 30.000. La marxa ha arrencat al migdia al passeig de Gràcia sota el lema "No a l’ampliació, ni ara ni mai" i ha acabat el seu recorregut a la plaça de Sant Jaume.
La protesta arriba cinc anys després d'una altra mobilització contra el projecte, quan el govern espanyol i la Generalitat van anunciar l'acord d'ampliació. També arriba la mateixa setmana que s'ha aprovat el pla d'inversions d'Aena 2027-2031, que inclou una partida per preparar l'ampliació.
Els manifestants han sortit a les dotze del migdia a la cruïlla del passeig de Gràcia amb Aragó, i la marxa ha transcorregut el passeig fins a la Gran Via, on s’han unit uns 300 ciclistes i 4 tractors de pagesos de la zona del Delta del Llobregat. Després, s'ha seguit fins a plaça de Sant Jaume, on ha arribat cap a les dues del migdia, que s’ha omplert de gom a gom.
La convocatòria ha tingut el suport de més de 250 entitats i col·lectius, i més de 150 acadèmics, segons els organitzadors. Algunes de les entitats que hi han participat són Viure ens costa la vida, Prou soroll, l’Associació per la promoció del transport públic, i fins i tot membres de l’Assemblea Educativa, i professionals sanitaris.
La protesta ha transcorregut en un ambient festiu, i entre lemes com “Rodalies per la gent, no aeroports per l’l1%”, “Jaume Collboni, diòxid de carboni”, “Suport, auxili, això es un ecocidi” i “Escolteu a la ciència, això és una emergència”, entre altres. En arribar a la Via Laietana, s’ha despenjat una gran lona des d’un balcó on amb un gran avió encerclat i on es llegia "Partit Suïcida Climàtic", en una al·lusió irònica al PSC, el partit de Govern.
“Rebuig frontal de la ciutadania”
Segons Zeroport, l’organització convocant, la manifestació d’aquest diumenge és una mostra del “rebuig frontal” que a parer seu mostra la ciutadania contra el projecte d’ampliació de l’aeroport. Una ampliació que, ben segur, “agreujaria altres problemes de la societat”, ha mantingut el portaveu de l’entitat Jaume Osete en declaracions a l’inici de la mobilització.
ERC, Comuns i CUP, contra l’ampliació
També han participat en la mobilització representants d’ERC, Comuns i la CUP. A més, hi ha assistit el vicepresident del Parlament Europeu Nicolae Stefanuta, qui ha expressat que l'ampliació és contrària als objectius de la UE respecte al canvi climàtic, i ha anticipat que també farà pujar els preus de l'habitatge. Així, ha rebutjat que s’inverteix en “més avions” i ha apostat per desenvolupar el transport ferroviari alternativament.
Per la seva banda, l’eurodiputada d’ERC Diana Riba ha defensat “un model de país sense l’ampliació de l’aeroport”, un projecte que, ha assegurat, “tan poc necessitem”. Riba ha admès que l’aeroport és “una infraestructura que ens connecta amb el món, però que ha arribat al seu límit de capacitat, com també ho està el nostre entorn”.
A més, la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, ha proclamat que aquesta ampliació “no es farà” perquè va en contra de tota la normativa ambiental que s’està dissenyant a Europa. “Ni en el millor dels casos per a ells, les obres començarien el 2031 i, per tant, tenim molt temps per seguir pressionant per aturar aquest despropòsit”, ha destacat.
I al seu torn, el diputat al Congrés i candidat dels Comuns a l’alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha destacat que l’ampliació és un projecte “desfasat i nefast des del punt de vista social i ambiental: és un projecte del passat”.
Dora III, un document “esperat però decebedor”
L’alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Jou, ha valorat el projecte d’ampliació (Dora III) com un document “esperat però no per això decebedor”. “És decebedor pensar que no han enterrat una proposta d'ampliació que no fa cap servei a la gent normal i als que aspirem a deixar a les generacions futures un món habitable”, ha lamentat. Jou ha dit que no són “ingenus” i que si bé el document encara “no inclou cap cèntim d’euro per l’ampliació efectiva de la tercera pista”, “sí que incorpora pressupost de tot allò que s’ha de fer abans d’aquesta ampliació”.
Des de la CUP, la recentment proclamada candidata a l’alcaldia de Barcelona, Laure Vega, ha qualificat de “gran oxímoron” que es presenti l’ampliació com el projecte “d’aeroport més sostenible de la història”. “És d’una claredat impressionant que els catalans no necessiten aquesta ampliació, en una ciutat ofegada pel turisme mentre un terç dels catalans no poden fer vacances”. “És hora d’aturar aquesta ampliació i de fer fora el PSC”, ha reblat la diputada.