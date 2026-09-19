19 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

El Sindicat de Llogateres xifra en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats

Societat

  • Una performance de l'artista Elena Baliarda durant l'acte-protesta organitzat pel Sindicat de Llogateres -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de setembre de 2026 a les 19:14

El Sindicat de Llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte-protesta davant el bloc del carrer Mallorca, 243, de Barcelona, un dels edificis organitzats "amenaçat" per la no-renovació de contractes. 39 dels blocs són a Barcelona, sis a Sabadell, quatre a Cornellà de Llobregat i dos a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat, Sitges o l'Hospitalet de Llobregat, a més d’altres edificis repartits per una quinzena de municipis.

"No volem fer més caixes de mudances, volem quedar-nos a casa", ha reblat Gemma Tramullas, veïna del bloc, que assegura que les xifres demostren que molts llogaters "han deixat d'acotar el cap" davant la possibilitat de perdre l'habitatge.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar