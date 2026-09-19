El Sindicat de Llogateres xifra en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats

El Sindicat de Llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte-protesta davant el bloc del carrer Mallorca, 243, de Barcelona, un dels edificis organitzats "amenaçat" per la no-renovació de contractes. 39 dels blocs són a Barcelona, sis a Sabadell, quatre a Cornellà de Llobregat i dos a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat, Sitges o l'Hospitalet de Llobregat, a més d’altres edificis repartits per una quinzena de municipis.\r\n\r\n"No volem fer més caixes de mudances, volem quedar-nos a casa", ha reblat Gemma Tramullas, veïna del bloc, que assegura que les xifres demostren que molts llogaters "han deixat d'acotar el cap" davant la possibilitat de perdre l'habitatge.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nXoc d'interpretacions a Catalunya per la proposta de llei d'habitatge de la Comissió Europea David Cobo\r\n\r\n