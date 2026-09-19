Jonathan Andic troba un aliat amb el mòbil i el viatge a l’Equador

Un testimoni ha certificat que Jonathan Andic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare, Isak Andic, va ser a Quito, a l’Equador, el març del 2025 i ha avalat la versió que allà li van robar el telèfon mòbil. Tal com avança El Nacional i ha confirmat l’ACN de fonts jurídiques, es tracta d’un home que li va fer de xofer i que ha explicat als investigadors que Andic li va dir que li havien sostret el mòbil i que el va acompanyar a comprar-ne un de nou.
La jutgessa que instrueix el cas havia demanat que s’investigués la desaparició del mòbil el març del 2025, tres mesos després de la mort del pare, perquè desaparèixer de manera “sospitosa” i en circumstàncies “estranyes”. La defensa d'Andic defensa que li van robar el telèfon a Quito en un viatge llampec que va fer el 24 de març. “Les dates de la desaparició de l’antic terminal coincideixen amb la informació donada pels mitjans de comunicació de la reobertura de l’expedient judicial”, subratllava la jutgessa en un escrit del maig passat.
Segons informació aportada als Mossos recollida del departament de ciberseguretat de Mango, Jonathan Andic va canviar de mòbil en quatre ocasions des del 2021, una freqüència, segons sostenen les mateixes fonts, similar a altres membres de la direcció.
La qüestió és que les explicacions de Jonathan sobre el viatge no han deixat la jutgessa satisfeta i, per això, va demanar més detalls al respecte, que encara s'estan investigant. De fet, Jonathan no va informar-ne inicialment del robatori, sinó que els investigadors van descobrir-ho revisant els correus electrònics de la seva secretària. La defensa, a càrrec de l'advocat Cristóbal Martell, nega qualsevol destrucció de proves i ha aportat un registre que demostra que Jonathan va fer servir el mòbil durant les primeres hores a Quito.
Què va fer Jonathan Andic en el viatge de 48 hores a l'Equador?
El viatge de 48 hores a Quito, a l'Equador, es va produir quatre mesos després de la mort del fundador de Mango, Isak Andic, i el fill va declarar al jutjat de Martorell que responia a qüestions empresarials que no ha concretat. Ara, però, segons indiquen les fonts a l'ACN, Jonathan hauria viatjat al país per un llibre que havia d’escriure la seva terapeuta i que, segons indiquen les fonts, havia impulsat el fundador de Mango. Després de la mort d’Isak Andic, el seu fill va continuar amb el projecte i es va desplaçar a Quito per mantenir reunions relacionades amb aquest projecte editorial, que finalment no va seguir endavant.
La magistrada Raquel Nieto va posar el focus en el viatge a l'Equador, amb la sospita que el viatge laboral podria tenir relació amb el cas i, concretament, que podria haver servit per destruir proves. Ara, els Mossos treballen amb dades de tota mena, des dels moviments bancaris de Jonathan aquells dos dies fins a les trucades i els allotjaments.