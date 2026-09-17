Els Mossos descarten problemes de salut en la caiguda d’Isak Andic tres mesos abans de morir

Nova informació sobre el cas de la mort del fundador de Mango Isak Andic. La investigació dels Mossos revela que la caiguda que va patir l'empresari a la seu de Mutua Universal, a Barcelona, mesos abans de la seva mort no està relacionada a cap problema de salut ni manté similituds amb la caiguda de Collbató, segons ha avançat El Periódico.
Les noves proves s'emmarquen en l'estudi del contingut del telèfon d'Isak Andic dels 12 mesos previs a la seva mort per determinar quin era l'estat físic i de salut del fundador de Mango abans de la caiguda mortal. La defensa del principal sospitós, el seu fill Jonathan Andic, al·lega que el seu pare tenia problemes d’artrosi i presenta com a prova una caiguda que va patir l'empresari a la Mutua Universal.
L'equip d'Andic, encapçalat per Cristóbal Martell, va presentar un informe en què així ho defensava. L'equip de detectius Método 3, representat per Francisco Marco en la defensa, va aportar el vídeo de la caiguda i va comparar aquesta amb la de Collbató assenyalant que ambdues comparteixen elements en la manera com es va produir la caiguda, que podria haver estat influïda per l'artrosi que tenia l'empresari als dos genolls.
Però fonts pròximes a la investigació han explicat a El Periódico que, després de revisar el mòbil de l'Isak Andic, l’episodi de Barcelona no hauria estat relacionat amb cap problema físic d’Andic. La investigació policial i judicial considera que l’empresari es trobava en bones condicions físiques en aquell moment.
La jutgessa demana l’historial mèdic
Arran d’aquesta línia argumental, la jutgessa va acordar aquest estiu, a petició de la Fiscalia, sol·licitar a l’Institut Català de la Salut, o a l’organisme corresponent, l’historial mèdic, assistencial i farmacològic d’Isak Andic. La documentació ha de permetre determinar quin era realment el grau d’artrosi de l’empresari i si aquesta patologia podia haver afectat la seva capacitat per mantenir l’equilibri. La informació mèdica és, per tant, un dels elements que la instrucció ha de contrastar amb la versió defensada pels perits de Jonathan Andic.
El viatge de 48 hores a l'Equador: un altre focus d'investigació
Els Mossos d'Esquadra estan enllestint un informe detallat dels moviments de Jonathan Andic durant el viatge llampec de 48 hores a Quito (Equador) en què assegura que li van robar el telèfon mòbil, tal com va avançar El País. El viatge es va produir quatre mesos després de la mort del fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de desembre a Montserrat i el fill va declarar al jutjat de Martorell que responia a qüestions empresarials que no ha concretat.
La magistrada Raquel Nieto va acceptar la petició de la fiscal Teresa Yoldi i va posar el focus en el viatge a l'Equador, amb la sospita que el viatge laboral podria tenir relació amb el cas i, concretament, que podria haver servit per destruir proves. Ara, els Mossos treballen amb dades de tota mena, des dels moviments bancaris de Jonathan aquells dos dies fins a les trucades i els allotjaments.