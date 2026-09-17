Els Bombers reben 270 avisos per l'episodi de pluges

Els Bombers han atès 270 avisos fins a les set del matí d'aquest dijous per l'episodi de pluges que ha afectat part de Catalunya. Durant la matinada els avisos han anat a menys, amb 28 des de la mitjanit. Per regions, 108 avisos provenien de la Metropolitana Sud, 105 de la Nord, 36 de la de Girona, 9 de la Centre i dos de la de Tarragona.\r\n\r\nEntre els serveis més destacats hi ha el desbordament del marge esquerre de la Ribera de Ribes, a Sitges, que va inundar completament part d'un càmping. A causa d'això, la majoria d'usuaris, uns 270, es van autoevacuar, mentre que molts van tornar a casa i d'altres van ser reallotjats a un càmping proper.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nTroben mort un conductor arrossegat per la riuada a Olivella Marc Orts i Cussó\r\n\r\n