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Barcelona fa créixer el truc urbà per aprofitar l'aigua de la pluja: ja ocupa la mida de 14 illes de l'Eixample

Ciutats

Els sistemes de drenatge, coneguts com a SUDS, han multiplicat la seva presència a la ciutat per 3,5 en els últims set anys

  • Un dels SUDS presents a Barcelona -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 17:36
Actualitzat el 16 de setembre de 2026 a les 17:37

Quan es parla de preparar les ciutats per al clima que ve, per a les pluges torrencials, per als episodis de sequera, per a les altes temperatures sostingudes, es parla, en part, dels Sistemes de Drenatge Sostenible (SUDS). Aquest truc urbà, que té múltiples formes, va guanyant força a tot Catalunya i molt especialment a Barcelona. Tant és així que la ciutat ja té 17,3 hectàrees cobertes amb aquestes infraestructures i integrades a l'espai públic, la mida equivalent a 14 illes de cases de l'Eixample.

Gran part de la gràcia dels SUDS, que poden ser des de parterres inundables fins a cunetes amb vegetació o paviments permeables, és que permeten acumular l'aigua de la pluja als aqüífers, que fan de filtres naturals. Així es preserva l'aigua al subsòl de la ciutat i es pot extreure després per regar espais verds, netejar carrers o per al manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat. 

Ho explicava fa alguns anys l'expert en captació d'aigües pluvials i investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC), Marc Teixidó Planes, en un reportatge emès a TV3: "Això proporciona una aigua local, no l'hem de comprar a ningú, l'aigua de l'aqüífer nosaltres la podem aprofitar perquè la tenim aquí ja sota els nostres peus, la podem bombar i donar-li diferents utilitzacions. I això és una època de sequera o una època que pogués haver-hi algun tipus de problema amb l'abastiment d'aigua que ens ve dels rius en aquesta ciutat, seria una font d'aigua, un recurs més que en aquesta ciutat és important". A Barcelona, l'aigua gestionada pels SUDS l'any passat van ser 370 milions d'aigua, l'equivalent a 148 piscines olímpiques. 

Més enllà de l'aigua: el factor temperatura

El govern municipal, a més, defensa que els beneficis d'aquest sistema "van molt més enllà de la gestió de l'aigua de la pluja" i reivindica que també aconsegueixen que hi hagi menys risc d'inundacions, més alliberament d'espai al clavegueram i menys contaminants al litoral en moments de pluja intensa. A més, comparat amb altres zones totalment impermeables, sobretot on regna l'asfalt, els SUDS poden fer que es redueixin fins a 10 graus la temperatura, si es combina aquest sistema amb un entorn d'arbrat i plantes. Així també es combat "l'efecte illa de calor", defensen des del consistori.

Aquests SUDS es poden trobar a punts com el parc de la Ciutadella, Can Batlló, Glòries o la mateixa plaça que es hi ha entre el carrer Consell de Cent i el d'Enric Granados. La idea, però, és continuar-los ampliant: l'any 2030 hi hauria d'haver 1.300 parterres inundables, prop de 900 escocells d'infiltració, 500 pous d'infiltració i 430 paviments permeables, entre d'altres.

Ara, per gestionar SUDS s'ha aprovat un contracte de 10 milions d'euros per als pròxims tres anys per al manteniment d'aquestes infraestructures.

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